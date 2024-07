Želela sam nekog ko mi veruje, to se nije ostvarilo: Miona priznala da Ša nije njen muškarac iz snova, Aneli s knedlom u grlu progovorila o Janjuševoj izdaji!

Stavile sve karte na sto!

Gošće u novom izdanju emisije ''Magazin In'' autorke i voditeljke Sanje Marinković bile su Aneli Ahmić, Maja Marinković, Miona Jovanović, Milena Kačavenda i Anita Stanojlović.

- Šta je to o čemu se razmišljale kada je reč o muškarcu kog ste zamišljale, a šta vam se zapravo ostvarilo? - upitala je Sanja.

- Sanjala sam ostvarenu osobu. Uvek sam maštala o tome da to bude muzičar, što mi se i ostvarilo. Želela sam nekog ko mi potpuno veruje, to mi se nije ostvarilo. Ša stalno sumnja u mene, na moju veliku žalost. Ranije sam uvek mogla da računam da će osoba uraditi ono što ja želim, a sada ne mogu da računam na to - priznala je Miona.

- Sanjam da nađem stabilog muškarca, koji mi je posvećen i koji će se lepo ponašati prema mojoj ćerkici, to mi je najvažnije - rekla je Aneli.

Nakon toga, Aneli je iskoristila priliku da otkrije koji trenutak je bio prekretnica da promeni mišljenje o muškarcima.

- Sada često razmišljam kako da nađem nekog, kad me je izdao neko kome sam verovala. Mislila sam da ćemo Janjuš i ja imati dete i biti srećni. Jednostavno sam se u potpunosti predala tom odnosu. Bila sam sigurna da je sa mnom spreman na sve, ali sam izmanipulisana - kazala je Aneli.

Autor: Snežana Zindović