Kad sam shvatila ko je, nije mi bilo svejedno: Goca Lazarević progovorila o tuči na nastupu!

Pevačica Goca Lazarević pričala je o neprijatnostima koje je tokom dugogodišnje karijere doživljavala na nastupima.

Izdvojila je jedan nastup kada se tokom nastupa u jednom lokalu u fizički obračunala sa jednim gostom.

- To se desilo u Švedskoj. Ja sam išla između stolova, još sam bila sam mužem i bio je tu orkestar. Ja između stolova vrc, vrc, vrc, pošto sam jedan vrculjak ceo život i tako često pevam. Kad jedan čovek me uhvati za koleno. Sedeo je za stolom.

Gocina reakcija bila je žestoka:

- I ja, a tad su bili u modi brilijanti, znaš, ja sam ih imala na ruci, tako ga drmnem i mikrofonom i onim brilijantima svim onim i on čovek padne na stolicu. Ja nastavim dalje da pevam.

Ono što se nakon toga desilo nije je ostavilo ravnodušnom:

- Posle toga, posle jedno dva sata, odjednom vidim jednog diva, koji san diže onaj sto sa onom stopom metalnom To je sto za dvanaestor, znate koliko je to teško! Kad sam shvatila da je to taj div kome sam ja zveknula šamarčinu nije mi bilo svejedno. Pomislila sam šta bi bilo da me je uhvatio tada.

