ŠKOLU JE MORALA DA ZAVRŠI VANREDNO! Evo šta je po struci Ana Ivanović: Ovaj detalj o njenom životu skoro nije znao!

Bivša teniserka Ana Ivanović godinama nosi titulu jedne od najlepših žena naših prostora, a iako je imala uspešnu sportsku karijeru, malo ko zna šta je ona zapravo završila.

Ana Ivanović 2016. godine prekinula je sportsku karijeru, a na tenis su je roditelji upisali kada je imala samo pet godina.

Po završetku Osnovne škole „Majka Jugovića”, koja se nalazi u zemunskom Gradskom parku, Ana je upisala srednju Turističku školu koju je zbog profesionalnih obaveza morala da završi vanredno.Kako bi zanimanje Ane Ivanović postalo posao od kojeg može dobro da zaradi, roditelji nekadašnje teniserke, koji su prepoznali njen neosporan talenat, pružili su joj svu ljubav i podršku.

"Suprug me ne razume"

Ana i Bastijan su u braku od 2016. godine, a imaju sinove Luku, koji već ima pet godina i Leona, koji je rođen godinu kasnije.

- Mene suprug ne razume. Samo mi kaže da imam problem sa organizacijom. Meni je to mnogo smešno, jer sam ja jako organizovana, a ja njemu pokušavam da objasnim da nemam problem sa organizacijom. Ja samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, ali on to ne razume. On sve to pojednostavi. Ima vremena i da odmori i da popije kafu i nije mu jasno kako je ne mogu svoj dan isto tako da organizujem - rekla je kroz osmeh jednom prilikom Ana Ivanović.

Autor: M.K.