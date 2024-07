Progovorila o nasilju koje je pretrpela: Tamara Đurić otkrila šta se desilo u njenom stanu na Vračaru i koga je prijavila policiji

Tamara Đurić otkrila koga je prijavila za nasilje!

Voditelj i reporter Nemanji Vujičić je na samom startu Premijere - Vikend specijala razgovarao je sa Tamarom Đurić koja je prethodne nedelje doživela nasilje. Tamara je na samo startu otkrila o čemu se radi:

- Nije to bilo nasilje nada mnom. Kontaktirala sam policiju jer sam se plašila da će doći do fizičkog okrišaja između nas dvoje. On je bivši momak moje drugarice, ja sam u njemu videla prijatelja, a šta je on video u meni ne znam. Razmišljala sam se da li treba kontaktirati policiju, i treba. - počela je Tamara pa dodala:

- To je bilo neprijatno jer je bilo bučno. U stanu je bila žena koja meni pomaže u kući godina, U stanu je bio i moj prijatelj, a ponašanje dotičnog je bilo čudno. On je povredio sebi ruku, ja sam pokušala da ga zaštitim i da ga umirim i par puta me je odrugrnuo i ja sam zvala policiju. Ja ga nisam tužila, ja sam dobro, a to je psihičko uznemiravanje.

Nakon toga ona je progovorila o ocu svog deteta:

- Ja sam se plašila kako će otac mog deteta da reaguje. Bitno je jako da se izađe sa saopštenjem, ali mora da bude onako kako jeste. Nasilje se nije desilo u Beogradu na vodi, nego u mom stanu i bilo je psihičko. Ja sam se uplašila zbog mog bivšeg supruga, on veruje isključivo meni i ja njemu. Naše dete nije bilo tu, jer da je bilo policija ne bi morala da reaguje. Moje dete je bilo sa bakom i dekom na odmoru. - rekla je Tamara.

Tamara je nakon toga prgovorila o svojoj ćerki, ali i tome što slabo viđa oca:

Ona je sjajna, sve pita, sve je zanima. Iskreno trudim se da joj nedostaje tata, i hvala državi na tome, jer ima tih poseta. Malo joj je čudno što on ne dolazi po nju u vrtić, nije joj jasan taj posao, postavlja pitanja stalno, ali ja se borim da joj pokažem sve i da joj sve objasnim na lep način

Tamara je rekla da trenutno nije zaljubljena, ali da joj nije jasno što se njoj dešavaju neke stvari:

- Ja to nisam htela da bude tako, ali neki novinari su preneli to kako ne treba. Samo kažem da uvek treba nazvati policiju

Autor: N.B.