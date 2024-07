MUVAJU ME PENZIONERI: Radi Manojlović poruke šalju muškarci koji su u sedmoj deceniji, a jedan zbog nje ostao švorc!

Nedavno je osvanuo snimak sa nastupa na kom se vidi kako Rada nosi bakšiš u tanjiru, a sada je otkrila kako je došlo do te situacije.

Pevačica Rada Manojlović spremila je novi album, a sada je otkrila zbog čega još uvek nije objavila pesme.

- Album je gotov, sve je spremno, ali čekam pravi trenutak. Nisam želela da bacam bisere pred svinje, da tako kažem. Kad u nešto ulažeš mnogo para, a stvarno je mnogo para i mnogo nula je u pitanju i sada da ga prospem sa još 50 albuma, a mnogo mojih kolega je objavilo albume - ne želim. Ne želim da moj album se grabi za sekundu sreće. Ulagala sam u pesme, svaka je podjednako dobra - rekla nam je Rada Manojlović na samom početku razgovora, a potom se osvrnula na albume svojih kolega.

- Izašlo je stvarno dosta dobrih pesama, ali kada nečega ima previše, ne može doći do izražaja. Moje kolege su isto uložile dosta novca u albume i neke pesme su se već proslavile, neke će se tek naknadno slušati i naći svoj put, ali zaista su sjajan posao uradili, samo ja izbegavam tu gužvu. U novom albumu će biti pola pesama nova Rada, pola stara. Navikli ste od mene na neke neopterećujuće pesme, a mislim da sada imam ipak neko životno iskustvo da mi se može verovati kada otpevam nešto sa većom težinom. Sada imam mnogo nastupa jer mora se nadoknaditi novac koji je uložem.

Nedavno je osvanuo snimak sa nastupa na kom se vidi kako Rada nosi bakšiš u tanjiru, a sada je otkrila kako je došlo do te situacije.

- Taj bakšiš delimo svi, simpatično mi je što uvek postoji novi način uzimanja bakšiša. Jedna gospođa mi je prišla i dala tanjir da stavim novac kako se ne bih mučila sa novčanicama. Iskreno, dešavalo se da odbijem kada mi pijani gosti daju vredne poklone. Jednom prilikom mi je jedan momak dao zlatni lanac debljine dva prsta. Ja sam rekla da će se kajati sutradan, ali on je insistirao pa sam uzela.

- Otkako sam rekla da tražim penzionera, stvarno mi se javljaju penzioneri, navaljuju. Ja sam rekla da mi treba sportista u penziji, a oni u penziju idu sa oko 35 godina. Znači meni treba jedan fizički spreman muškarac, mlad muškarac, koji može da me isprati. Meni se javljaju 65+. Mislim, svaka čast svima, ali zaista nema potrebe. Treba mi komplentan muškarac, da kraj njega imam i mir, a opet i da može da me prati. Nisam ni ja baš penzionerka koja bi samo da želi. Bitno mi je da je lep, zgodan, fizički spreman. Mislim da smo u početku svi površni, a posle ko ima kvalitete on ostane u tvom životu - objasnila je pevačica.

U poslednje vreme na muzičkoj sceni se pojavilo dosta mladih pevača, a sada je Rada istakla da ih podržava.

- Najviše me nervira kada pevači komentarišu kako danas nema kvalitetne muzike. Ista priča je bila kada sam se ja takmičila u "Zvezdama Granda". To je tada napravilo presek na estradi i tada su pojedine pevačice isto komentarisale kao: "U naše vreme to tako nije moglo". Nikada ne želim to da govorim.

Autor: Milica Krasić