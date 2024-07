Šok i neverica!

Naredni sagovrnik voditelja Darka Tanasijevića bio je Marko Janjušević Janjuš, koji je otkrio da li je znao za tajnu aferu Uroša Rajačića i Jelene Marinković.

- Šta se dešava sa Rajačićem? - upitao je Darko.

- Ja sam ga posavetovao da kaže istinu. On mi je rekao da ovo sa Jelenom traje tri meseca, a ja nisam ništa znao, Darko. Kad je Stefani rekla sve, onda sam čuo. Ona ne laže, jasno je da govori istinu. Imam osećaj da je Ivan sve osetio, Darko. Osećam da je sve osetio. Siguran sam da se nije posvađao sa njom, kako učesnici ne bi likovali. On zna da je to tako kao što je rekla Stefani. Uroš mi je rekao da ga je Jelena dosirivala ispod stola, dok smo igrali rulet. Jelena je htela da šutne Ivana kao krpu. Ja znam za to - kazao je Janjuš.

- Kako ti Ivan deluje? - upitao je Darko.

- Ivan se ponovo odao alkoholu, jer sam siguran da oseća sve. Jelenu to ne zanima, jer on nju više ne zanima. Darko, Uroša ona ne zanima, a tvrdim da bi ona nešto javno uradila, samo da joj je dao povoda - istakao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.