Mama je stalno u ulozi žrtve, ništa joj nije dovoljno: Ana Nikolić očajna zbog odnosa s majkom, a o ocu je ovako govorila i to samo jednom

Pevačica Ana Nikolić ne voli puno da govori o odnosu sa svojom porodicom, majkom Miljanom i bratom Markom, a jednom prilikom progovorila je o svom pokojnom ocu.

Ana Nikolić pre 14 godina, gostujući u jednoj emisiji, istakla je da je uverena da bi njen život izgledao totalno drugačije da joj je otac i dalje živ.

- Najteži trenutak u životu mi je gubitak jednog roditelja, tate. Ja sam jako bila vezana i za njega, kao i svaka ćerka. Imala sam tada 19 godina, kada mi je on bio najpotrebniji - rekla je ona tada.

- Verujem da je on sada živ i da se to nije sve tako izdešavalo, da bih teško bila na sceni, moj put bi bio drugačiji. Tako barem mislim. Ne bi me on nikad sprečio, ali iz nekog poštovanja, da ih ne razočaram, ja bih ostala, možda bih bila profesorka engleskog.

Ona je tada pričala i koliko joj je bilo teško što tada nije upisala Filološki fakultet.

- U to vreme sam polagala paralelno dva prijemna, jedan na Filološkom, za engleski, drugi na Politehničkom. To mi je bio najveći poraz u životu tada, ja sa svim peticama i sve, ja sam bila deveta ispod crte. Primalo se 70 učenika, bila je ogromna konkurencija, od 2.000. Kada sam videla da sam ispod crte, to je za mene bilo nemoguće. I onda sam se kaznila, te godine nisam išla na more, radila sam u kafiću u Paraćinu. Samu sebe sam kaznila.

Milijana, mama Ane Nikolić 2 pic.twitter.com/SCosAtUVoX — babura velika (@BaburaVelika) 23. новембар 2016.

Ona se tada osvrnula i na odnos sa majkom.

- Pre svega je majka, ali onda i najbolja prijateljica. Tako je to u svakom poslu, kad radiš dobro i kad si u vrhu, teško je naći prave prijatelje. Tako da najviše poverenja imam u majku- ispričala je pevačica svojevremeno u emisiji "Dobro veče Srbijo".

Autor: Nikola Žugić