Dolazio je kod mene, kukao i plakao i pitao da li će biti zvezda: Bosanac izneo šok detalje iz studija, ovaj pevač je umešan u sve

Dragan Stojković Bosanac otkrio je šta se pre mnogo godina dogodilo u njegovom muzičkom studiju između kolege Miloša Bojanića i Nedeljka Bajića Baje.

Kako je Bosanac ispričao sve se dogodilo na početku Bajine karijere, kada mu je Bojanić rekao da nikad neće biti zvezda, što je pevača pogodilo.

"Miloš Bojanić je zezao Baju da nikad neće biti zvezda"

- Ovo je Baja kod mene u podrumu, u radnoj sobi. Tada je patio zbog Miloša Bojanića koji ga je zezao da nikada neće biti zvezda. Onda je dolazio kod mene, plakao, kukao, pa me je pitao da li će biti zvezda. Ja sam mu rekao da hoće, da se ne boji. On je dobar dečko, moglo bi to pevački da bude bolje, ali ima hitove. Kod nas kad neko ima hitove, ne smeš reći kako peva -prisetio se Bosanac za Grand.

Završio težak fakultet

Dragan Stojković Bosanac jedan je od najpoznatijih harmonikaša na našim prostorima, a pored toga je uspešan kompozitor i aranžer.

Iako se decenijama uspešno bavi muzikom, mnogi ne znaju da to nije oduvek bio njegov poziv.

Naime, na iznenađenje mnogih on je završio Ekonomski fakultet, međutim umesto struke, on se odlučio za javni posao.

Podsetimo, Stojković je godinama u braku sa suprugom Dunjom sa kojom ima dvoje dece, a prethodnih godinama gledamo ga kao člana žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Autor: Nikola Žugić