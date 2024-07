Prvi zajednički selfi Zorana Marjanovića i Indi: Uživaju u đakuziju, a jedan detalj sve otkrio (FOTO)

Pevačica Indira Aradinović, poznatija kao Indi, uplovila je u romansu sa kompozitorom Zoranom Marjanovićem, o čemu javnost ne prestaje da bruji otkako je Kurir objavio njihove paparaco fotke.

Vest o njihovoj vezi iznenadila je mnoge, a pevačica je sad prvi put na društvenim mrežama podelila kako uživa sa njim.

Vreli, letnji dan, Indi i Zoran proveli su u džakuziju, gde su zabeležili prvi zajednički selfi. Rashlađivali su se šampanjcem, a osmesi na njihovim licima jasno govore koliko im u ljubavi cvetaju ruže.

Inače, osim što uživaju u ljubavi, koju je Kurir prvi razotkrio, oni sarađuju i na poslovnom planu.

- Uvek sam bila naklonjena Zoranu privatno na taj neki ljudski način, prijateljski. Kad se sve to izdešavalo, to me je jako pogodilo. Nisam imala snage da ga javno podržim. Pustila sam da vreme to odradi jer sam znala šta je on i ko je on u sebi. Rekla sam sebi da će s vremenom neke stvari da dođu na svoje mesto i da ću ja da dođem do njega, a on do mene. Nisam neko ko voli da se stavlja u prve redove - rekla je Indi za Kurir.

Autor: Nikola Žugić