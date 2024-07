Totalni obrt: Dunja Ilić pretučena, tvrdi da ju je partner davio

Kao vest odjeknula je informacija da je Ajla Begović (Dunja Ilić) od nedavno u braku sa novim partnerom.

Ona se udala i započela je zajednički život sa novim partnerom, o čemu je govorila za Kurir. Do zaključenja braka ipak nije došlo, što je potvrdila sada, već samo do promene prezimena na mrežama u nadi da se bivša devojka njenog dečka napravi ljubomornom.

Dunja je na Instagramu objavila fotografije sa novim dečkom i ponosno ga pokazala, po svemu sudeći, to joj se obilo o glavu.

Ipak izgleda da nije sve kako izgleda na Instagramu. Iako je Dunja izjavila da joj je neko konačno ''ukrao srce'' i da je srećna, sada je sve šokirala kada je otkrila da ju je novi izabranik navodno pretukao, pokušao da slomi ruku, davio je nekoliko minuta i razvalio vrata.

- Mnogo mi je loše, poslaću vam snimak kako mi je razvalio vrata u 2 ujutru. Levu ruku ne mogu da pomerim, vrat me boli, moram do bolnice da mi stave kragnu. Od stresa sam prokrvarila, haos je napravio kad se saznalo u javnosti da smo se uzeli. Anti bebi pilulu nije hteo da mi kupi, još uvek ne mogu da dođem sebi. Skočio je na mene, davio me i lomio ruku. Posle je celu kuću porazbijao, manipuliše sa mnom jer zna da sam ja na odvikavanju. Opljačkao me je, uzeo mi je pare, idem u miliciju - izjavila je za Blic Ajla Begović, nekadašnja Dunja Ilić.

