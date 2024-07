Prljav veš izlazi na površinu: Jelena otkrila da Ivan ne želi da ima s njom dete, pa priznala sa čim se sve borila (VIDEO)

Sve je gotovo?!

Jelena Ilić Marinković rešila je da više ne ćuti Ivanu Marinkoviću, te je tom prilikom iznela sav prljav veš iz njihovog odnosa i braka.

- Mogla sam već više od šest godina da budem majka sa nekim koji to želi, a ne sa tobom koji ne želiš. Pitao me je Darko zašto nismo otišli na vantelesnu oplodnju - rekla je Jelena.

- I šta si rekla - pitao je Ivan.

- Nisam imala odgovor. Rekla sam da kada sam trebala da idem, nisi bio tu. Ti si nezaintresovan... Ti si me tretirao kao da ja moram da budem sa tobom, kao da ja moram da te volim, od kad smo zajedno. Možda sam te zanimala u prvih godinu dana veze. Ne želim ono što smo planirali, ne zbog nekog, nego ću sada da živim svoj život. Zaslužujem i ja da bude sve u životu prava reč sloboda - rekla je Jelena.

- Poštujem tvoju odluku - rekao je Marinković.

- A ne da bude: "Trpi Jelena, to je tvoj izbor", pa da me mama pita zašto nismo i šta čekamo, a onda Ivan ode kod kumova i diči se, a zapravo Ivana to ne zanima - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić