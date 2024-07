Ivan brutalno uvredio Jelenu: Pale teške reći, ona mu poručila da drmne alkohol! (VIDEO)

Haos bračnog para ne prestaje!

Ivan i Jelena Marinković nastavili su žestoko svađanje tokom reklama.

- Problem je što sediš pored svoje žene, a njoj se dopada drugi dečko - rekao je Mića.

- Nisam to očekivao. Ja sam rekao realno da je taj snimak ličio na flert i da se svi slažu, ali sam rekao koliko je verujem da me to ne zanima, jer ćaska sa svima. Ja sam toliko siguran u nju da mi to nije ličilo, pitao sam je posle da li ima još nešto i rekla je da nema. Sa kim sam ja živeo? Je l' poenta sve što drugi pričaju? Da je htela da se useli u moju gajbu i potroši moje pare. Nju čeka nasledstvo od tate, pa ko me j*be - govorio je Ivan.

- Sad si već mučenik milioner sa kojim sam bila iz korist, prošetaj. Ovo su tvoje stare fore, blamiraš se - dodala je Jelena.

- Je l' sam ja tebe varao ili ti mene? - pitao je on.

- Radio si ti meni - poručila je Jelena.

- Na oči. Đedović će sad da joj postane najbolji drug, ova bi prodala sve u životu. Sad joj se već i gadim - dodao je Ivan.

- Kreće tvoje vređanje, jedino neki alkohol da ti daju - odbrusila je ona.

Autor: A. N.