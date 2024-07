Skinuo im maske!

Bivši rijaliti učesnik, Nikola Lakić, gostovao je na Red Tv u emisiji 'Pitam za druga'. On je tom prilikom prokomentarisao prevaru Jelene Marinković Ilić sa Urošem Rajačićem, kao i Ivanovu reakciju od sinoć.

Ivan je rekao više puta da mu je ćerka Lena skretala pažnju da Jelena nije dobra za njega i ona je u mnogim situacijama to i potvrdila?

-Ja sam ti pričao malopre da joj je rekao da nije govorio sve ovih godina. Ja ne znam kome ja da verujem, on je izneo prljav veš i da je ćerka bila ta koja je bila protiv njihovog odnosa a on je trebao kao supružnik to sve da prizna i da iznese. Jedva čekam da pogledam u narednim danima kako će se odvijati situacija. Ona deluje zaljubljeno mnogo, Rajačić je tip muškarca koji njoj potpuno odgovara i nema nikakve veze sa Ivanom, mislim da sve ono što pokušavaju da pokažu narodu je farsa. Uroš njoj potpuno odgovara što se tiče intelekta i izgleda a to je ono što ona nije imala godinama sa Marinkovićem. Meni bi bilo interesantno da se ona spanđa sa njim i čak bi predložio da odu na Rajsko ostvro, da vidimo šta bi se sve izdešavalo tu.

Autor: Nemanja Šolaja