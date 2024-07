Pakleno suočavanje Marinkovića: Ivan napao Jelenu, ona saznala da mu je Rajačić obelodanio sve! (VIDEO)

Nova drama trese imanje u Šimanovcima!

Ivan Marinković prišao je Jeleni Marinković, kako bi prvo od nje tražio da mu pokloni psa Beku, a onda joj prepričao razgovor sa Urošem Rajačićem.

- Budi realna, meni je Beka potrebnija. Lepo sam te pitao i danas, a i juče. Meni je pas potrebniji, ja nemam nikog, nemam ni prijatelje. Ja bih je na tvom mestu dao - rekao je Ivan.

- Ivane, i ona je vezana za Beku - dodala je Bojana.

- Ona je birala, nisam ja, budi realna. Da li je Jelena izabrala? - pitao je Ivan.

- Ona je pogrešila - odgovoril je Bojana.

- Sad ćemoo Beki da pričamo? Dobro, daću ti Beku - poručila je Jelena.

- Obećavaš? Okej, neću ništa više da pitam - dodao je Ivan.

Ivan je nakon toga odlučio da ispriča Jelkeni sve što je razgovarao sa Urošem Rajačićem.

- Shvatili smo svi da to traje minimum tri meseca. Počelo je mesec dana pre zatvora, kad si Slađi dala kafu i cigarete. Ti si njoj dala parfem jer te je štitila. Što si to uradila? Izgovori, biće ti lakše. Sve je gotovo - govorio je Ivan.

- Ne filozofiraj - rekla je Jelena.

- Ti si muža sa kojim si u braku osramotila. Imali ste signale koji su pre svega od tebe. Pitao sam njega kako to izgleda. Ti njega udariš ramenom, a on tebi na to kaže: "Šta je? Tri dana treniraš"... Kaže da je provalio da ga stalno udaraš ramenom, a to je prvih mesec dana. Rekao mi je u zatvoru da si se okrenul, on ka rešetkama, a onda si ga uhvatila i krenula da ga maziš - govorio je Ivan.

- Nije bilo tako, ti ćeš da mi pričaš kako je bilo. Bilo je obrnuto, ako baš hoćeš da znaš - odbrusila je Jelena.



- Rekao mi je da je to trajalo sat ili dva, a da nije bilo zavlačenje ruku. Čovek je nju vatao dva sata. Je l' istina? Šta ti ideu prilog da li ti je gurao ili te je vatao? - besneo je Marinković.

- Pet sati - viknula je Jelena.

- Rekao je da nije ispod pokrivača. Rekla si mu da se opusti, ja sam trčao da ti dam ćebe. Kaže da je kamera bila okrenuta i da je Jelena rekla da se ne snima. Rekao mi je: "Ja da sam hteo nešto više, ona je jedva čekala", a nije ni bitno da li on laže. Priznala je da je luda za njim i da je zaljubljena, Stefani je to isto pričala - pričao je Ivan.

Autor: A. N.