'SLOBI SAM MILION PUTA POMOGLA, A DA TO NIKAD NIJE SAZNAO' Kija pobesnela zbog uvreda, dugo je ćutala! Ove njene reči su se dugo prepričavale!

Voditeljka i pobednica prve "Zadruge" Kristina Kija Kockar često u javnosti spominje bivšeg muža, pevača Slobodana Slobu Radanovića, od kog se razvela 2018. godine.

Kija je jednom prilikom otkrila da godinama trpi najstrašnije uvrede od njegovih fanova, pa je rešila da se direktno obrati Radanoviću.

- Da li neko blizak ili nepoznata osoba, ali četiri godine me na socijalnim mrežama maltretiraju (a uživo mogu da popuše k**ac) fanovi Slobe Radanovića, kome definitivno ništa nisam učinila, niti nekom u njegovoj porodici... Dok je obratno bilo drugačije - pisala je Kija pre nešto više od godinu dana, pa dodala:

- Lično sam mu rekla šta sam imala, imate i knjigu. Gospodin "zauvek ću biti tu za nju" Sloba neka se pozabavi svojim fanovima. A to da li Bobo tebe blate - zaslužio si, ja nisam. Pomiri se sa tim. Srećno u životu, odoh sad na rođendan.

Ona je nakon svoje objave otkrila da više nije mogla da trpi sajber nasilje.

- Pukao mi je film, ne mogu više da trpim sajber nasilje! Četiri godine trpim, maltretira me ko sve ne, samo zato što sam bila njegova žena! Četiri godine ni zbog čega trpim sajber nasilje! Ja nisam vreća za udaranje bilo kome zato što sam javna ličnost, neka to svima bude jasno! Neka prestanu ljudi da me j**u u zdrav mozak samo što sam javna ličnost, ja to ne moram da trpim, čovek sam od krvi i mesa. Ovo sajber nasilje je moglo i može biti sprečeno od strane dotičnog, ali nikada nije bio vitez na belom konju, možda je bio nešto drugo - rekla je tad Kija, koja je prilično sigurna da Sloba neće stati u njenu zaštitu.

- Nismo blokirani Sloba i ja na Tviteru, ali ćemo biti, očigledno. Prvi put u životu sam ga tagovala za tako nešto, jer mi je stvarno muka. Gospodin koji će "uvek biti tu za mene", sećamo se njegovih govora i obećanja, u kakvom god da smo odnosu... Ne očekujem njegovu reakciju, kao što nisam očekivala ni pre. Ovo je bio moj izduvni ventil, da kažem svima šta mi se dešava i lakše se osećam otkad sam to naglas rekla. Dugo sam ćutala o ovome, ja ne znam ko stoji iza tih profila. To je desetak profila, to znači da jedna, eventualno dve osobe stoje iza toga. Ti ljudi su opterećeni i njim i mnome, ali očito najviše mnome - dodala je tad.

Na pitanje misli li da se iza tih profila koji joj pišu pogrdne stvari stoji Slobina supruga Jelena Radanović, Kija je rekla:

- Ne mislim da se iza tih profila krije njegova žena. Ne mogu da garantujem da se ne krije, ali mislim da ne, jer svako ima pametnija posla da radi, ali očigledno neki drugi ljudi ipak ne.

Kija je navodila da su je Slobini fanovi mnogo puta optuživali da se ona krije iza loših priča koje o njemu kruže.

- Prave teorije zavere, da ja stojim iza nekih priča koje se plasiraju o njemu, a iza tih priča stoji ili laž ili ono što je zaista istina... Nemam moć, niti se bavim Slobodanom, a uporno mi pišu da plasiram laži o njemu. Za sve što se plasira neka se obrati drugim ljudima, a ne meni. Gospodin "zauvek ću biti tu za nju" neka smatra da je lišen te dužnosti, sada i zvanično. Nikada nisam to javno rekla, mislim da se on javno lišio te dužnosti davno, a sada mu javno kažem da je lišen te dužnosti koju nikada nije ispunio. A poremećeni umovi mogu samo da pišu takve stvari ženi koja se iz nekih razloga sklonila iz medija, koja je pretrpela svašta i kojoj su u najgorim trenucima, dok je bila na onkologiji, pisala najgore stvari ljudi koji njega podržavaju, dok me je on posećivao! Gde su bili ti ljudi kada je on bio "Pinkova zvezda", pre kokošinjca? To sve govori. Slobodan nikada neće stati uz mene, niti to očekujem. Barem je njegov kum sadašnji svedok da sam mu milion puta pomogla kada nas dvoje nismo bili ni u kakvom kontaktu... Milion puta sam mu pomogla, a da to nikada nije ni saznao - navela je Kija tom prilikom.

Autor: Milica Krasić