Tri meseca me je pravila budalom: Ivan o najvećoj intimi sa Jelenom, shvatio da je ludo zaljubljena u Uroša! (VIDEO)

Marinković otvorio sve karte!

Ivan Marinković bio je drugi gost u poslednjoj radio-emisiji "Amnezija" koju vode i uređuju Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš. On je govorio o javnoj prevari svoje supruge Jelene Marinković sa Urošem Rajačićem.

- Ja tek sad shvatam Matoru, Aneli i Janjuša... Sad tek razumem opet crni sto, jer prosple godine nisam imao probleme. Sinoć je bio moj psolednji blam i shvatio sam da nema potrebe da vrištim i da se svađam sa 10 ljudi. Ja ću sad opet da ispadnem glup, poslednjih dana vraćam filmove. Ona je sve znala i ponašala se normalno. Ja verujem da ovo nije bio njen plan za narednu sezonu, nego da joj se ovo desilo. Ja sa njom više nikad ne bih mogao da legnem u krevet. Meni će biti jako teško, pokušavam da nađem ublaženje. Kad ste je dirnuli tamo gde ima priliku da slaže ona se iznervira i tačno sam znao da će samo pet minuta da bude okej - govorio je Ivan, pa onda prokomentarisao aferu Jelenu i Uroša:

- Treba da se isprazni, biće joj lakše bila sa njim ili nekim drugim. Svi znaju šta znači rečenica "Želim te", to je s*ks, a rekla je malopre da joj to nije falilo, nego da je zaljubljena. Sinoć je slagala da nije zaljubljena, sad kaže da jeste. Njoj je falila strast. U poslednje vreme nismo imali redovne odnose, fokusirali smo se na veštačku oplodnju. U kući se svi krste, kad ste je pitali da li bi me varala, a ona je rekla, a i on, kad ju je pitao kako će da se viđaju rekla je da ne brine jer će sa kumom - nastavio je on.

- Da li ti je palo na pamet da nešto može da uradi kad negde ode? - pitao je Janjuš.

- Nikad. Pre neki dan sam rekao Mići da su Ša i Bebica najpametniji, vukljaju žene po imanju da je ne bi pustili u osinjak. Slažem se da je bezveze treba da imaju žene slobodu, ali meni se to obilo o glavu. Ja sam shvatio da je ona zaljubljena. Neorijatno mi je jer me je tri meseca pravila budalom. Ja sam joj donosio vodu dok ona trenira sa njim, dok se češu ramenom. Makljamo se za ruletom, a ona ga kucka vodom, ima tu sitnica. Ja nisam ništa primetio jer sam imao maksimalno poverenje. Ako ljudi misle da mi je to za smejanje, imaju pravo, ali ja sam stvarno imao poverenje.... Da ne pričam o još detalje, jer kad vraćam film setim se kako me je pravila budalom. Mislim da njoj ne može da bude žao jer se tako ozbiljne stvari ne rade ako ne razmislim, pogotovo ako radiš tri meseca - odgovorio je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. N.