Ovo sebi nije smeo da dozvoli: Samir Ramović nikad suroviji prema Urošu, smatra da je pogazio sve svoje principe, a evo šta predviđa njemu i Jeleni!

Progovorio!

Afera Jelene Marinkovića i Uroša Rajačića danima iza nas veoma je uzburkala javnost. Naime ona je prevarila svog muža Ivana Marinkovića, a sve je počelo tako što je preko Slađe Lazić Bošković poslala Urošu kafu i čokoladu kao tajni znak. Celom ovom procesu svedok je bio upravo Samir Ramović koji se sada oglasio za Pink.rs i otkrio istinu o ovom odnosu, ali i dao svoj sud.

Uroš me je malo neprijatno iznenadio sto je dozvolio sebi da bude deo ove afere. Zato što smo mnogo razgovarali o mnogim temama, često je potencirao kako on kaže čojstvo i junaštvo. On je mnogo puta i rekao da mu je cilj da kroz njegovo učešće upravo predstavi svoje postupke kao primere čojstva. Ovo sebi nije smeo da dozvoli zato što je Jelena udata žena, a pogotovo ne jer je bio u dobrim odnosima sa Ivanom. Takve stvari se ne rade. Očigledno je velika privlačnost i strast među njima, ali smatram da tu nema nikakve zaljubljenosti i da neće napolju ništa ozbiljnije od sek*ualne avanture biti među njima. Takođe smatram da je Jelena od samog ulaska imala u planu da prevari Ivana i da je pre Uroša tipovala par muškaraca ali joj to nije pošlo za rukom jer ti momci nisu uzvratili na isti način - poručio je Samir.

Autor: N.P