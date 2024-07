Prevarila ga je tri puta dok je bio u rijalitiju: Oglasila se Jelenina bivša drugarica, pa nikad žešće oplela po njoj! Raskrinkala je! (VIDEO)

Neočekivano!

U emisiji 'Pitam za druga' kod voditelja Joce Novinara, putem viber poziva uključila se bivša prijateljica Jelene Marinković, koja je dala svoj sud o njenom odnosu sa Urošem, a potom i otkrila da je prevarila Ivana čak tri puta dok je bio u rijalitiju.

-Što se tiče Jelene Ilić ona je ovog mučenika Ivana varala i dok je on bio prošle sezone u Eliti. Ona je bila sa tri momka koje ja odlično poznajem i ja sam bila svedok. Ona glumi neku sveticu, a uopšte nije. Ona je blam blamova. Ona je ovim momcima bila predmet sprdnje. Na afterima se to sve dogodilo, prevarila ga je tri puta. To je u stvari Jelena, mene ovo ne čudi, ja sam očekivala. Ivan očigledno mnogo pije, pa to nije video - rekla je Jelenina bivša prijateljica.

-Od para koji se bori za potomstvo dođemo do ovoga - rekao je Joca.

-Ona je žena koja će sve da uradi za piće i separe. Ona je dno dna, momci za nju kažu da je ološ, bili su sa njom na jedno veče - rekla je Jelenina bivša prijateljica.

Autor: N.P