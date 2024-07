Svi se pitaju gde će ona sada: Ova učesnica je zauzela 23. mesto u Eliti (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević ušetao je među učesnike "Elite", te ih je obavestio da je upravo napravljen drugi presek u večerašnjoj emisiji "Finalna izbacivanja".

Kada je saopštio učesnicima da je napravljen drugi presek, Milan Milošević podigao je one najugroženije. Podsetimo, Stefani Grujić poslednja je napustila Belu kuću i tom prilikom zauzela 23. mesto u "Eliti".

- Napravljen je još jedan presek. Gledaoci su glasali, cele nedelje glasaju za pobednika Elite. Da čujemo ko je ovog puta ugrožen...Kačavenda je trenutno ugrožena i njeni glasači su, očigledno, zakazali, uspavali se - rekao je Milan.

- Šta god da je i kako god da je, jedva čekam da izađem. Umorna sam, već mi je muka, samo razmišljam samo da nema ovih tema, preko glave mi je. Ono što mi je najviše falilo je ta moja duhovitost, koja je izražena u mom privatnom životu - rekla je Milena.

- Kačavenda je prva koja je ugrožena u ovoj grupi od vas 23. Večeras je noć velikih iznenađenja. Anđelo Ranković, pridruži se Kačavendi - rekao je voditelj.

- Možda su se malo opustili moji glasači, ali sam i dalje siguran u njih i verujem da će pojjačati do kraja - rekao je Ranković.

- Ja ću podići još nekoga. Ša je najugroženiji, pridruži se ekipi - rekao je Milan.

- Očekivano, šta da radim, ja bih voleo da glasaju da budem uz Mionu - rekao je Ša.

- Oni nisu sami, neće sami da se tresu, pridružiće im se još jedna učesnica, a to je Anđela - rekao je Milan.

- Pozvaću moje roditelje, ako ispadnem - rekla je Anđela.

- Njih četvoro nisu sami. Čućemo sada čiji su glasači manje glasali, Uroš Rajačić da se pridruži - rekao je voditelj.

- Nisam dignut u životu. Isti mi je osećaj, ja sam spreman već dugo - rekao je Uroš.

- Ja ne bih volela da Uroš ode sada. Izbacila bih Ivana - smejala se Jelena.

- Oni nisu jedini koji su ugroženi ove noći i smeši mu se studio, a to je Uroš Stanić - rekao je voditelj.

- Ja sam iznosio mišljenje - rekao je Stanić.

- Oldtajmer je stigao, a jedno od vas će napustiti samo dva dana pred superfinale Elitu. To neće biti Kačavenda. Gledaoci su glasali, trenutno jedna osoba može da sedne, a to je Anđelo...Anđela, Ša, Uroš Stanić i Uroš Rajačić, jedno od njih četvoro će napustiti Elitu. Ceo region i nacija glasa za vas večeras, a onaj ko je sada imao tu sreću da se bori i dalje za pobedu je Uroš Rajačić. Vreme je da izbacimo onog ko ima najmanje glasova gledalaca...Došao je trenutak da saopštimo i naciji, a i vama, ko će to da ide u oldtajmer. Bojana, možeš slobodno da se zagrliš sa Anđelom i da se pozdraviš sa njom i da joj šapneš gde da ide, jer je Anđela izbačena iz Elite - rekao je Milan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić