Motiv samoubistva je još pod velom misterije!

Tog kobnog ponedeljka, 25 decembra 2023. godine, Marko Janjušević Janjuš nije ni slutio da će saznati tagičnu vest. Najmlađi brat rijaliti učesnika, Mihailo Janjušević, izvršio je samoubistvo u 27. godini, ostavljajući iza sebe porodicu i prijatelje u dubokoj žalosti i bolu.

Do tog trenutka, Janjuševo učešće, koje je ostavilo trag po njegovom humoru i nezaboravnim momentima, zavila je u crno strašna vest, gubitkom koji nikada neće nadoknaditi. Mihailo Janjušević odlučio je da sam sebi oduzme život.

Inače, Mihailo je bio Janjušev mlađi brat. Bavio se modelingom i bio je strastveni zaljubljenik u teretanu.

Janjušević je tog dana priznao učesnicima da oseća nemir u stomaku, ali je u više navrata isticao, kako smatra da je to upravo zbog njegovog zdravstvenog stanja. Međutim, stvarnost je bila mnogo gora, te je nakon što je saznao da njegovog bližnjeg više nema, opao u tugu i očaj.

Njegovi bivši rijaliti cimeri pružili su mu podršu, te su se svakodnevno oglašavali na svojim društvenim mrežama, dok je Janjušević u s tugom u srcu krenuo u svoj rodini kraj, Prijepolje, gde su njegov pokojni brat i on odrastali.

Inače, nakon što je Janjušu saopštena tužna vest, on je napustio "Elitu", i emotivnim rečima se obratio svom mlađem bratu.

- Da smo se barem zagrlili kao nekada kada kada sam te željno čekao videti dok sam igrao u drugoj zemlji, kad sam ti doneo puno torbu slatkiša kad si me najviše voleo od svih, kad si u u dubku prvi put rekao mama, tad si jeo smoki i imao 10 meseci, a ja i Boris se smejali, a sad plačemo mili moj... Kako si samo bio nemiran svi te grdili, a ja se radovao... Sećam se kad si krenuo u prvi razred samo si se ti slikao sa šeširom i ako je bilo zabranjeno i tada si bio najlepši, kako ja to sada nekome da kažem, kako ja da ispričam tvoj prvi kontrolni kada nisi imao ni jedan tačan odgovor, a svaki je bio tačan... kako da kažem nekome da sam te najviše voleo... kako da kažem da kad sam te vodio u zoološki vrt imao si 6 godina, a ja 16... kako mili moj da ovo preživimo... kako da ti kažem da me duša boli, kako da kažem koliko sam mislio na tebe, a u duši to čuvao... kako da zagrlim brata i da znamo da tebe nema... kako mili moj kad god pošaljem majci neki dinar kažem tebi deo da pošalje da imaš... kako mili... kako mili te nisam zagrlio makar poslednji put... volim te brate dragi - napisao je Janjuš.

Na dan sahrane pokojnog Mihaila, ekipa portala Pink.rs zaputila se u Prijepolje, a na licu mesta, zateklo nas je preko stotinu rođaka, prijatelja i poznanika pokojnog Janjuševića.

U porodičnoj kući Janjuševića ljudi su se okupili kako bi očajnoj porodici izjavili saučešće i popili kafu i sok za pokoj duše njihovog dragog Mihaila.

Neutešni Janjuš, tog dana jedva je smogao snage da održi govor, tokom koj je svima stavio do znanja da će sećanje i ljubav prema njegovom bratu živeti, sve dok i on.

- Prerano si otišao, brate moj, iako si najmlađi, bio si najsnalažljiviji od svih nas, pogotovo u onom lošem gradu... Naša sećanja će biti lepa na tebe, a ono što ti nikada nisam rekao jeste koliko mi značiš brate, koliko te volim, a moglo je drugačije. Tamo gore te čeka deda koji ti je dao ime... Imaćete o čemu da pričate. Za sve što nije bilo kako treba, molim te, praštaj. Skočio bih za tobom dole - jecao je Janjuš na grobu svog pokojnog brata.

MOTIV SAMOUBISTVA POD VELOM MISTERIJE

Kako se spekulisalo da je Mihailo izvršio samoubistvo zbog toga što je navodno proživljavao "sajber" nasilje, porodica Janjušević je predala njegov telefon na veštačenje, te se tako čekaju transkripti iz njegovog telefona, za koje se sumnja da su obrisani.

Ni nekoliko meseci od smrti Janjuševog brata, nije utvrđeno da li je živeo pod presijom i s nemirom zbog uznemiravanja ili pretnji.

POVRATAK U RIJALITI

Nakon što je Janjuš zakoračio u Belu kuću u Šimanovcima, usledio je ogroman aplauz, a obzirom da je ušao pognute glave i sa velikom tugom u srcu, cimeri su odmah primetili da nešto nije u redu, te je nastao muk i usledile su potresne scene i njegovo obraćanje.

Lep kao slika. U studiju mi je baš bilo teško, jedva sam progovorio rečenicu, nikada nisam pričao o tome, eto, prvi put noćas. Moram da nastavim da živim, s bolom, s bolom, s tugom, s tugom...Ena je bila isto tu, ta dva tri dana, tu smo pozavršavali. Užas, šta da ti ja pričam. To mogu da razumeju ljudi koji su daleko bilo to doživeli i znaju kako je to i šta je...Pravo da ti kažem, zaspim noću negde oko dva, tri, probudim se oko šest ujutru i nema šanse da mogu da spavam. I onda uzmem telefon, drndam do deset dok se nešto ne počne dešavati i tako svaki dan. Kad te pita neko: "Šta bi voleo da ti se desi?", a to je da te niko ne pozove na kapiju, da te ne pozovu i da ti ne kažu - rekao je Janjuš.

Takmičari su neutešno prilazili Janjušu, kako bi mu izjavili saučešće, a njegove bivše devojke Aneli Ahmić i Maja Marinković nisu moje da sakriju bol i tugu zbog strašnih vesti.

Bivši košarkaš je izašao iz "Elite" nakon što se navršilo čestrdeset dana kako bi u rodnom mestu proveo vreme sa najmilijima i pojavio se na pomenu rođenom bratu.

Janjušević se nije odvajao od brata Borisa i majke koja je pala na kolena čim je prušla grobu. Otac je takođe bio neutešan ali nem od bola.

Bivša supruga Ena i ćerka Kruna se nisu pojavile na pomenu, ali su poslale ogroman venac sa cvećem.

Autor: Snežana Zindović