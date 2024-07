Mi glumci ne živimo bap lagodno: Naša slavna glumica progovorila o bivšem mužu Mitru Mrkeli i finansijama, otvorila dušu kao nikada do sad

Glumica Lidija Vukićević godinama je bila u braku sa čuvenim fudbalerom Mitrom Mrkelom.

Lidija je sa Mitrom dobila dva sina, a ne krije zašto je došlo do kraha njihovog braka.

- Govorili su mi ljudi: "Nemoj", zbog finansijskog momenta... Znate da glumci, pogotovo kao ja, samostalni umetnik, ne živi se baš lagodno, a kada ste u braku sa nekim fudbalerom, sve je lakše. Mene novac ne može da načini srećnom, može da me načini spokojnom, onoliko koliko treba, za sreću novac nije bitan. Ja svoj život vodim na svoj način. Bilo je lepo, dobili smo dva sina, ali kada nije lepo, bolje da se završi, ja hoću da mi se desi nova ljubav - rekla je nedavno Lidija, pa progovorila o odrastanju svojih naslednika i o tome koliko joj je bilo teško kao samohranoj majci.

- Ne volim izraz samohrana majka, to mi uvek vuče na nešto jadno, nikada nisam volela da budem. Ja sam veliki i dostojanstveni borac, ja mojim sinovima nikada nisam rekla da li mi je bilo teško, to je moj problem, nije njihov. Sve sam to stojički podnela, ne kažem da je bilo lako, ali mi je taj period bio jako lep. Život je pun uspona i padova, i život je od toga satkan i nije moguće da stalno idete uzlaznom linijom, ili silaznom, tako da ako prihvatite život tako i sve je to sastavni deo života - dodala je Lidija pa se dotakla smrti svojih roditelja.

"Gubitkom roditelja sam izgubila prave prijatelje"

- Najveći moj gubitak je gubitak oba moja roditelja, i tate i mame i sa tim sam se veoma teško izborila, i dan danas ne mogu da prihvatim da njih fizički nema. Verovatno zato što sam imala jako dobar odnos sa roditeljima, zato što sam odrastala u jednoj kući punoj ljubavi. Moji roditelji su se mnogo voleli, imali su jedan sjajan brak, odrastala sam u domu prepunom ljubavi, a gubitkom roditelja sam izgubila prave prijatelje kojima mogu sve da kažem, koji će objektivno da me posavetuju, koji će da mi kažu šta je dobro, šta nije. Posle njih ne žeim da pogrešim, ne želim da uradim nešto što bi njih razočaralo, a zahvalna sam im na vaspitanju i na svemu onome što su me naučili, a zbog njih sam postala jaka ličnost. Govorili su mi da uvek treba da se ide napred, prava ljubav ide iz poštovanja, a moj otac je verovao u mene i uvek mi je bio oslonac - zaključila je Lidija sa suzama u očima za "Pink", što možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić