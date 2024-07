Prvo oglašavanje Anđele Šparavalo po napuštanju Elite: Progovorila o susretu sa bratom, a evo šta kaže na pomen Bojane Pavlović

Sada već bivša učesnica "Elite", Anđela Šparavalo, proteklih deset meseci provela je u Beloj kući, te se njeno učešće, među publikom, smatra kao jedno od najturbulentnijih do sada. Naime, ona je tokom svog učešća uplovila u homoseksualnu vezu sa Bojanom Pavlović, koja je naletela na oštri sud njenih roditelja i najbližih, te su se tako, medijski ratovi njene porodice i njene devojke vodili mesecima.

Ekipa portala Pink.rs uspela je da usnimi prvi susret Anđele sa majkom i ocem u Šimanovcima, nakon što se njena majka uključila u uživo emisiju "Finalna izbacivanja" i poručila joj da će otac i ona krenuti po nju, iako su joj ostavili pasoš u Šimanovcima i otac joj brutalnom porukom poručio da su za nju njihova vrata zatvorena.

S tim u vezi, stupili smo u kontakt sa Anđelom, koja je za naš portal na samom početku otkrila da li je zadovoljna svojim učešćem u "Eliti".

- Iskreno nisam zadovoljna - rekla je ona kratko, uz obrazloženje da će o celokupnom razgovoru sa roditeljima, majkom Aleksandrom i ocem Aleksandrom govoriti večeras u emisiji "Finalna izbacivanja".

Nas je zanimalo da li se susrela sa svojom bakom, koja je, tokom Anđelinog učešća, zbog njenih postupaka bila zdrarvstveno jako loše.

- Nisam se još čula sa bakom, tek treba da se čujem sa njom, provela sam više vremena sa majkom i tatom - rekla je ona, te smo je odmah upitali i za brata Đoleta, koji joj je poslao potresnu poruku u "Elitu", na šta je ona rekla:

- Nismo se čuli, sutra ću sigurno da odem kod njega, on je kod bake...Ne plašim se, znam da je sigurno povređen i sve to, ja to razumem, ipak je on mali, prolazio je u školi sve i svašta, pokušaću da mu objasnim sve - rekla je ona.

Za sam kraj smo je upitali za odnos sa Bojanom Pavlović, te je kratko poručila:

- Sve ću to da ispričam večeras, čućete.

Autor: Nikola Žugić