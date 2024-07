Ivana Šopić tri sata pred superfinale: Sumirala utiske iz Elite, zbog ovoga je od staha umalo otišla pod sto!

Voditeljka najgledanijeg rijalitija u regionu se oglasila za Pink.rs nekoliko sat pred početak spektakularnog superfinala Elite!

Večeras u 21 čas na televiziji Pink počinje superfinale "Elite", a pred sam kraj najgledanije rijaliti sezone razgovarali smo sa voditeljkom Ivanom Šopić.

Ona je za Pink.rs sumirala utiske ove turbulentne sezone.

Kako se ova sezona razlikuje od ostalih i šta je na tebe ostavilo najjači utisak?

- Definitivno ljubavne priče, razvodi, raskidi i rađanje novih ljubavi. Mnogo mi je teško da der odlučim šta mi je ostavilo najjači utisak jer smo od samog starta imali životnu priču Aneli Ahmić, koju smo pratili do poslednjih dana. Aneli Ahmić i njena životna, a posle i ljubavna priča sa Janjušem definitivno jedan od jačih utisaka. Ni malo u njenoj senci nije trojka koja trigira javnost do poslednjeg dana, Miona, Ša i Stanislav. Gledaoci su dokazali da ne daju da se prevare, pa tako i poslednjih dana imalo priliku da vidimo i uverimo se da emocije između Stanislava i Mione nisu prestale, koliko god bilo teško da gledamo Ša koji prelazi krzo sve to i teško se bori sa tom situacijom. Njemu je intuicija govorila to što je govorila o intuicija naših dragih gledaoca... Kad se setim samo i sage između Matore i Anite, a posle i Anitin ulazak u vezu sa Anđelom. Vrlo mi je teško da se odlučim šta je najjači utisak svega toga, definitivno ljubavi su ostavile najjači utisak. Priča se o tome i sigurna sam da će biti tokom cele sezone "Narod pita". Ako moram da biram definitivno trojka Miona, Ša i Stanislav, čiji je ulazak pratila cela nacija, to je moj najjači utisak.

Koji momenat je bio najemotivniji i šta te je dovelo do suza?

- Janjušev tragičan gubitak brata i cela užasna situacija koja ga je zadesila, zbog koje smo svi danima bili nemi. U Beloj kući je zavladala tuga, a i u našim domovima. Svi zadrugarski problemi postanu nebitni kad se tako nešto desi.

Poznata si po svojoj spontanosti, što publika jako voli, pa često imaš i smešne klipove iz emisija. Ako možeš navedi jednu situaciju kojoj si se najviše smejala

- Bilo ih je toliko, stvarno imam predivne ljude koji me prate i trude se da me isprate i do toga naprave skeč i mim. Ne mogu da se odlučim... Ali kad je zagrmelo u Beloj kući i kad je cela kuća skočila na noge, a ja kao voditeljka umesto da smirim situaciju sam imala najjači vrisak i definitivno sam oborila svoju etiketu hrabre žene. Izgleda da sam samo hrabra na rečima, a kad malo jače zagrmi vrisnem. Verovatno bih bila pod stolom da je još jednom tako zagrmelo. Tako da bih tako neke spontane situacije meni bile najdraže. Takođe, mnogo zanimljvih i smešnih situacija sa učesnicima koje kruže internetom, recimo poslednje je me je nasmejala grmljavina kad smo svi skočili, a voditeljka se najviše uplašila ha-ha-ha.

Da li imaš tremu pred veliko superfinale?

- Uvek postoji pozitivna trema, koliko god mi voditelji "Zadruge" i "Elite" imamo minutaže na ekranima. Superfinale je momenat kad će glas naroda da dovede pobednika do trona, sve oči su uprte u Belu kuću. Tako da definitivno neka pozotivna trema, definitivno nešto što nikog neće da ostaviti ravnodušnim. Svi toliko željno iščekuju, sve što smo radili 10 meseci dolazi do samog kraja, a narod će da odluči ko izlazi kao pobednik. Mi kao voditelji ćemo da uveličamo superfinale i što više da približimo realnu sliku, kao što smo se trudili svih 10 meseci. Imam pozitivnu tremu i jedva čekam da vidim kome će Dušica Jakovljević da podigne ruku i proglasi pobednikom. Mi smo tu da budemo uz naše superfinaliste do kraja, a posle u emisijima "Narod pita" da se trudimo da dođemo do odgovora koje gledaoce zanimaju u studiju jedan televizije Pink. Toliko od mene, pozdrav od Ivane Šopić i neka pobedi najbolji.

Autor: Andrea Nikolić