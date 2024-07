Još šest sati do superfinala: Ove ljubavi obeležile su Elitu - Sve je pucalo od strasti i poljubaca, bilo je i razvoda, a neki izlaze i čekaju bebu!

Ovi ljubavni parovi obeležili su najgledaniji rijaliti u regionu, a samo neki od njih izlaze zajedno sa imanja u Šimanovcima!

Došli smo do samog kraja najgledanijeg rijalitija u regionu "Elita". Ovu sezonu, kao i mnoge prethodne, obeležile su razne ljubavne priče, neke su opstale do kraja, dok su neki ipak doživeli turbulentan krah.

Na samom početku "Elite" u vezu su stupili Milica Veličković i Borislav Bora Terzić. Iako su imali burne svađe i mnogi nisu verovali da će opstati, njihova ljubav krunisala je njenom trudnoćom, a nakon izlaska iz rijalitija najavili su i svadbu.

Teodra Delić i Nenad Macanović Bebica započeli su druženje od prvog dana "Elite". Mnogi su mislili da Teodora nikad neće biti sa njim, ali je on bio uporan i na kraju su završili u vezi. Imali su brojne svađe i sukobe, ali su do poslednjeg dana ostali zajedno, a kako kažu vezu će nastaviti i u spoljnom svetu.

Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović uselile su se na imanje u Šimanovcima nekoliko dana posle večanja u Crnoj Gori. Međutim, iako su planirale da zajedno zasnuju porodicu, nakon par meseci saznalo se da je Anita bila neverna zbog čega je usledio krah.

Stanojlovićeva se trudila da ispegla račune sa Matorom i dobije novu šansu, ali se situacija promenila kad je u Belu kuću ušao Anđelo Ranković, u kog se ona zaljubila na prvi pogled. Vrlo brzo ušli su u vezu i stekli ogromnu podršku, a njihovi fanovi "Neviđena armija" davala je sve od sebe da im svaki bitan datum obeleži poklonima.

Nenad Aleksić Ša vanredno se uselio u Belu kuću, a iako je ušao polupan od svađa sa suprugom Vanjom Ignjatović i velikom željom da se pomiri sa njom, brzo je promenio ploču. On se zbližio sa zauzetom Mionom Jovanović, koja je zbog njega ostavila dečka Stanislava Krofaka. Iako jena porodica nije podržala vezu i navija da se pomiri sa Krofakom, za koje njeni ukućani i publika misle da i dalje ima emocije, ona uverava da će opstati sa 20 godina starijim reperom i svima zapušiti usta.

Kad je Stanislav ušao u "Elitu" mnogi su očekivali da će doći do pomirenja sa Mionom, ali on je našao drugu metu i otvoreno bacio oko na Maju Marinković, koja je do tad govorila da će do kraja najgledanijeg rijalitija ostati sama. Njih dvoje su nakon mesec dana flertovanja ušli u vezu, koju su obeležile najbrutalnije vrele akcije, a krah su doživeli nakon pisma njegove ćerke. Usledile su turbulente svađe, međutim, uspeli su da smire strasti i skople dogovor da vezu nastave u spoljnom svetu, ako Maja pokaže da može da se ponaša normalno.

Anđela Šparavalo na samom početku sezone flertovala je sa raznim muškarcima i ulazila je u kratke veze, ali je na kraju uplovila u ljubavni odnos sa Bojanom Pavlović. Njihova ljubavna priča nije dobila podršku porodice Šparavalo, koje se od Nove godine borila da ih razdvoji, a po svemu sudeći to se desilo tek nakon što je Anđela napustila "Elitu" dve noći pred superfinale.

Miljana Kulić ove sezone našla se u istom prostoru sa tri svoja bivša momka, Lazarom Čolićem Zolom, Ivanom Marinkovićem i Bebicom. Iako je jedno vreme pokušavala da ispegla odons sa Zolom, uplovila je u novu ljubavnu vezu, sa Darjanom Radomirovićem.

Njihova ljubav nije potrajala, pa su pred sam kraj imali samo vrele akcije, bez obaveza, a vrlo brzo je i tome došao kraj.

Aneli Ahmić privukla je jako veliku pažnju čim se pojavila u studiju na otvaranju "Elite". Ona je sve zaintrigirala pričom o krahu braka sa Asminom Durdžićem, ali to nije sve. Vrlo brzo rodile su se simpatije između nje i Marka Janjuševića Janjuša, a iako je veza u samom početku bila harmonična krenule su brutalne svađe. U jednom trenutku Aneli je i ostala trudna, a iako su prvo odlučili da ona rodi dete, nakon svađa Ahmićeva se predomislila i otišla na abortus.

Bračni par Ivan i Jelena Marinković u "Elitu" su ušli pred Novu godinu, a iako su svima držali moralne pridike to im se obilo o glavu, jer je ona izdala svog supruga i ušla u aferu sa Urošem Rajačićem.

Jelena je tri meseca krila da flertuje sa Urošem, ali ju je ona raskrinkala drugarica Stefani Grujić, nakon čega je bila saterana u ćošak. Ona se prvo trudila da negira, ali kad više nije bilo prostora priznala je sve, nakon čega je Ivan najavio razvod.

Inače, Uroš je pre ulaska u odnos sa Jelenom bio povezivan sa mnogo devojaka, a najduže je bio u odnosu sa Jovanom Cvijanović. Njih dvoje su pored vrelih akcija imali i burne svađe zbog kojih je često reagovalo obezbeđenje.

Autor: A. N.