Iskren do koske!

Večeras u 21h na TV Pink počinje najspektakularnije superfinale ‘Elite’. Naime 20 učesnika boriće se za prvu nagradu, a svega nekoliko sati pred sam start ovog spektakla voditelj Darko Tanasijević za naš portal sumirao je utiske o najgledanijoj sezoni rijalitija ‘Elita’.

Kakvi su ti utisci ove sezone?

- Bila je teška, intenzivna, uzbudljivija nego ikada i jako nepredvidiva, pa evo, i u samoj završnici. U finalnoj nedelji svake večeri neko od učesnika napušta Elitu, iznenadio sam se više puta, a nema sumnje da se ona najveća iznenađenja očekuju u samoj superfinalnoj noći, u subotu.

Šta očekuješ od superfinala?

- Znam da će zaista biti spektakularno, u to sam siguran. Biće, s druge strane, veoma emotivno, tenzično i stresno, najviše za superfinaliste i članove njihovih porodica. Jedva čekam da uživo u programu vidim sva ta dugo najavljivana suočavanja posle teških reči, loših poteza... Biće, zaista, dinamično i vrelo, u svakom smislu, a gledaocima kraj malih ekrana biće, zasigurno, najzabavnije.

Da li imaš svog favorita?

-Stvarno ga nemam. Trudim se da na učesnike ne gledam kroz tu prizmu, već da svoje lične simpatije i afinitete ostavim po strani, što je i uvek slučaj. Imam neke učesnike koji su bliži mom senzibilitetu, koje duže znam, koji su mi draži, ali mislim da svako ko je dogurao do samog kraja zaslužuje tu pobedu, zbog ovih ili onih razloga, u većoj ili manjoj meri.

Koji ti je bio najteži, a koji najstresniji momenat u ovoj sezoni?

-Lično za mene najstresniji i najteži momenat bio je prvi razgovor sa Janjušem posle smrti njegovog brata, pred kamerama. Tad se pomeša i stres, tuga, saosećanje, sve... A treba biti profesionalan, ostati pribran i ne dozvoliti emocijama da te savladaju. Jako mi je to bilo teško, stresno i mučno. Takođe, ispovest Bojane Pavlović o njenom detinjstvu i odrastanju, na samom početku rijalitija. Vodio sam taj razgovor sa njom, koja je prilično zatvorena i rezervisana u tom trenutku, ali sam uspeo da zadobijem njeno poverenje, da to podeli sa nama. Nisam uspeo da se suzdržim, te sam i ja zaplakao.

Da li si imao momente kada si hteo da napustiš emisiju zbog nekog učesnika?

-Dešavalo se to, ne konkretno zbog nekog pojedinca, već zbog kolektiva, kada stvarno podivljaju i ništa ih ne može smiriti, ni vika, ni pretnja kaznom. U nekoliko navrata su me baš isterali iz šina i strašno naljutili, ali kada vide po meni da sam se stvarno uozbiljio, nameračio da odem, shvate da su preterali i onda se primire. Konkretno, nisam ni sa kim imao veći lični konflikt niti sukob, da bih zbog nekog pojedinca napuštao emisije.

Koji ti je najneprijatniji, a koji najsmešniji trenutci u ovoj sezoni?

-Neprijatnih trenutaka je bilo, u smislu kada treba da pročitam Anđeli Šparavalo poruku njenih roditelja, ili da slušam Ivana Marinkovića koji brani svoju ženu, tvrdi da mu nije neverna, dok me svi gledaju sa strane i smeju mu se, jer znaju da je to istina koju samo on u tom trenutku ne zna ili ne želi da vidi... To su neprijatne stvari. Smešnih je, naravno, bilo u izobilju. Često je Kačavenda svojim načinom izlaganja znala da me zasmeje do suza, mali Uroš, Ša, Maja... Urnebesan mi je bio maltene svaki razgovor sa Miljanom, naše recitovanje pesama, često razgovori i sa Aneli, njeni lapsusi... Bilo je mnogo i tih smešnih, lepih trenutaka.

Da li bi ikada ušao u rijaliti?

-Bojim se da biste se kolektivno razočarali u mene, tako da, možda je bolje da ne eksperimentišem, iako bih voleo.

Kog kolegu bi voleo da vidiš u rijalitiju?

- Ivanu Šopić, definitivno. Ona mi je ultra zabavna, gledao sam baš juče njene svađe iz Zadruge 3 i plakao od smeha, sve bih dao da uđe bar još jednom.

Autor: Nevena Panić