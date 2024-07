Večeras se održava spektakularno finale Elite, a ove sezone pored mnogo suza, smeha, ljubavi, došlo je i do neočekivanih raskida i razvoda.

Na samom startu Elite niko nije slutio da će se neke stvari desiti, neki brakovi završiti, a i neke nove ljubavi koje su bile velike, naglo završiti.

Jovana Tomić Matora i Anita Stanijlović

Na kraju Zaduge 6, Matora i Anita su uplovile u ljubavnu vezu koja je 11.jula 2023. godine krunisana brakom. Njih dve su zajedno ušle u Elitu, ali se u međuvremenu mnogo toga promenilo. Naime, Matoroj su rekli da je Anita imala aferu dok su njih dve pravile svadbu. Matea Car je u novembru mesecu ušla u Elitu i suočila se sa Matorom, te joj je otkrila sve detalje njene afere sa Anitom. Nakon toga Matora je stavila tačku na brak sa Stanojlovićevom koja je nakon toga ušla u vezu sa Anđelom Ranković.

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić

Od ulaska u Elitu, varnice su sevnule između Aneli i Janjuša. On je sve vreme bio uz nju u teškom periodu zbog bivšeg supruga Asmina Durdžića. Kako je njihov odnos iz dana u dan bio sve prisniji oni su vremenom uplovili u ljubavnu vezu koja je imala mnogo trzavica i svađa. Iako su više puta pokušavali da nađu rešenje, ali u tome nisu uspevali. Naime, nakon saznanja da je Aneli trudna, njih dvoje su ponovo pokušali da spuste strasti, ali to nije išlo. Nakon žestokog sukoba Aneli je odlučila da ode na abortus i nakon toga je priča između Janjuša i Aneli završena za sva vremena.

Maja Marinković i Stanislav Krofak

Od kako je ušao u Elitu, Stanislav Krofak je priznao da je devojka sa kojom bi on bio upravo Maja Marinković. Njih dvoje su u početku krenuli da se druže, ali simpatije su učinile svoje te su oni otpočeli ljubavnu vezu. Odnosi im je bio zanimljiv, uživali su do momenta dok Stanislav nije dobio pismo od ćerke koja mu je skrenula pažnju na intimne odnose sa Majom. Stanislav je nakon toga obećao da neće imati odnose sa Majom ali to nije ispoštovao. Naime, oni su bili intimni u kupatilu, a Stanislav je bio ubeđen da kamere ne rade, ali to se nije desilo. Iako je on to poricao, Maja je priznala sve, te ju je Stanislav ostavio jer ga je izdala. Njihov raskid bio je buran, mada su sada veoma bliski a da li će se pomiriti nakon Elite, ostaje nam da ispratimo.

Jelena i Ivan Marinković

Jelena i Ivan su među poslednjima ušli u Elitu. Njihova ljubav traje šest godina, ali kako se kaže svemu lepomo dođe kraj, ali u njihovom braku očigledno nije bilo lepo. Dok su ponižavali i prozivali tuđe ljubavi, njihova je pucala. Naime, dok je boravila u Zatvoru sa Urošem Rajačićem, Jelena je prevarila Ivana, a emocije prema Urošu su joj svakodnevno rasle. Jelena je to uspevala da sakrije od Ivana do prošle nedelje kada se sve saznalo a ona pred svima priznala da je zaljubljena u Rajačića. Ivan je nakon toga otkrio da je njihov brak bio fiktivan, i tom prilikom najavio razvod od Jelene koja se nakon toga još više zbližila sa Ivanom.

Autor: pink.rs