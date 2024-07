Zavolela sam ga: Teodora zaplakala kada je videla da je Bebica stavio njihovog medu u kesu! ŠOK (VIDEO)

Nije joj bilo svejedno!

Teodora Delić je zauzela 22. mesto u Eliti. Nakon što je ispala u finalu, ona je stigla u studio gde je razgovarala sa voditeljkom Anom Radulović.

- Teodora je kao ortak super, ali u ovom ljubavnom odnosu, smatram da nije iskrena, mislim da je ušla u odnos zbog plasmana, i smatram da neće biti napolju zajedno - rekla je Stefani.

Nakon toga je Teodora stigla u studio.

- Jako sam uzbuđena, izgubljena, ali nadam se da ću se smiriti. Ovo je ludimo osećaj, nisam se nadala superfinalu - rekla je Teodora.

Ona je u jednom momentu videla na video bimu kako je Bebica stavio njihovog medu u kesu i zaplakala, a ona je pomislila da ga je on bacio,a ustvari, ga je spakovao u njihov džak.

- Volim ga, i to se vidi. Bilo je tu dosta pomirenje, ali nije sve do fizičkog izgleda, ali on je meni izgedao beživotno i lenjo, ali sam kasnije shvatila da je on sposoban i da je sjajan. Bilo je tu mojih grešaka ali i njegovih. Sada mi deluje da je u nekim teorijama jer je Milan rekao da me neko čeka, ali sve će se uveriti - dodala je Teodora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.