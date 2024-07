Postaje otac po četvrti put? Adam Adaktar pokazao ženu, sve oči uprte u njen stomak (VIDEO)

Adam Adaktar šokirao je pratioce svojim Instagram storijem.

Adam Adaktar, koji je javnosti poznat i kao "kralj obrva", sa suprugom Anđelom ima troje dece, a na svom Instagram profilu redovno objavljuje fotografije i snimke iz njihovog luksuznog stana.

Međutim, čini se da je ovaj put pokazao nešto više od onoga što je hteo, zbog čega je njegov stori izazvao pravu buru!

Naime, Adam je snimao Anđelu kako se sprema za izlazak iz kuće, a svima je u oči upao njen stomak koji neopisivo podseća na trudnički.

S obzirom na to koliko Anđela pazi na izgled, vrlo je teško poverovati da je prosto nabacila nekoliko kilograma više, a šta je istina ostaje nam da saznamo.

Inače, Adaktar je krajem prošle godine za medije govorio o proširenju porodice i otkrio da planiraju da dobiju još dece, ali uz pomoć surogat majke.

- Da, da, naravno! Imaćemo još dece, samo ih neće Anđela rađati. Ona je sa rađanjem dece završila, to je kraj. Mnogo je sad zgodna da bi to telo neko upropastio. Kada budemo imali uslova za surogat majku to ćemo i da uradimo, u nekoj drugoj zemlji. To je bila njena ideja, ja samo podržavam.

Autor: Nikola Žugić