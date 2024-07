Pljušte čestitke! Lepe vesti iz doma Ane Ivanović, a u opisu objave na Instagramu samo DATUM

Bivša teniserka Ana Ivanović i njen suprug, bivši fudbaler Bastijan Švajnštajger danas proslavljaju osam godina braka.

Oni su objavili zajedničku fotografiju iz Španije i napisali datum kada su izgovorili sudbonosno “da”.

Na fotografiji koju je Ana objavila ona je pozirala u haljini sa prorezima i golim ramenima, dok je Bastijan na sebi imao raskopčanu košulju i naočare za sunce.

- 13.07.2016 - stoji u opisu fotografije, a čestitke su se nizale.

Uživaju u roditeljstvu

Inače, Ana i Bastijan imaju tri naslednika, a svaki slobodan trenutak koriste da budu zajedno. - Mene suprug ne razume. Samo mi kaže da imam problem sa organizacijom. Meni je to mnogo smešno, jer sam ja jako organizovana, a ja njemu pokušavam da objasnim da nemam problem sa organizacijom. Ja samo imam previše stvari koje ne mogu da stanu u jedan dan, ali on to ne razume. On sve to pojednostavi. Ima vremena i da odmori i da popije kafu i nije mu jasno kako je ne mogu svoj dan isto tako da organizujem - rekla je ranije kroz osmeh Ana Ivanović za podkast “Alesto”.