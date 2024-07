Ne smeta mi da me ljudi mrze: Veliki intervju Lune Đogani manje od četiri sata pred superfinale Elite za Pink.rs, progovorila o linču, pa otkrila da li ima favorita

Bivša pobednica otvoreno o svemu!

Luna Đogani je bivša zadrugarka koja je svojim kontroverznim učešćem obeležila "Zadrugu 2" i samim tim odnela pobedu u ovom rijaliti programu.

Shodno tome, Pink.rs portal stupio je u kontakt s njom i obavio ekskluzivni intervju pred veliko superfinale ''Elite''.

S obzirom na to da se bliži kraj sedme sezone rijalitija u kome si ti bila drugi pobednik, reci mi kakva su bila tvoja iskustva nakon pobede i da li ti je rijaliti više toga dobrog doneo ili odneo?

- Rijaliti je mač sa dve oštrice, sve zavisi kako ga ti iskoristiš , imam i loše i dobre ali danas iz ove perspektive, rijaliti mi je doneo Marka, a Marko decu, hvala Bogu.

Dosta su te osporavali u toku trajanja rijalitija i nakon toga, doživela si veliki linč a opet si na kraju uspela da dovedeš svoj život u red i da izgradiš normalnu i zdravu porodicu. Kakvo je bilo mišljenje naroda nakon izlaska, da li si možda čula neku kritiku uživo od strane gledaoca kada su te sretali na ulicama?

- Nikada nisam doživela da mi neko priđe u lice i kaže nešto ružno, ja sam doživela i hejtere i obožavaoce, naučila sam da živim sa tim, shvatila sam da i ne treba svako da me voli. I uopšte mi ne smeta da me ljudi mrze, ne vole, osuđuju itd… I više uopšte ne mogu da dopru do mene jer im ne dozvoljavam…

Možeš li da se setiš nekih od najsmešnijih momenata iz zadruge 1 ili 2 koji će ti uvek izmamiti osmeh na lice, kao i nekih od najtužnijih momenata?

- Najsmešnijih momenata je bilo dosta, iskreno u tim zadrugama bilo je i dosta smeha, sale, zezanja, nekako smo znali da se zabavimo iskreno i da se vidi nekad nešto smešno i zanimljivo, a najtužnije su mi svakako scene sa roditeljima, na to sam jako slaba…

Da li si ostala prijatelj sa nekim zadrugarima iz tvojih sezona, i ako je odgovor da, sa kim?

- Jesam ostala u kontaktu sa par ljudi ali prijatelja sam upoznala u sezoni 2 a to je Savo Perović koji mi je danas kao brat i jedan pravi iskren prijatelj.

Sa ove vremenske distance da li se kaješ što si ušla u rijaliti ili bi ponovila celo iskustvo?

- Ne kajem se ni za šta u životu jer je sve tako trebalo, da li bi promenila da ali se ne kajem jer ne želim da živim sa kajanjem… Ali sada ne bih nikada ušla u rijaliti.

Da li si ispratila ovu sezonu i ko ti je od preostalih ukućana u kući najveći materijal za pobedu?

- Ne pratim rijaliti kao da gledam na tv-u ili da sam upućena skroz, ono što iskoči na Tiktoku jer je viralno ili na portalima toliko znam, iskreno ne vidim nikoga kao pobednika jer mi niko nije iskren , svi mi deluju kao fanovi rijatlija i kao foliranti…

Da li bi možda ponovila svoje učešće u nekoj od narednih sezona kada bi dobila dobru novčanu ponudu?

- Nikada više ne bih ušla ni za koje pare, moj život je posvećen mojoj deci i one su mi najvažnije, nikada im ne bi oduzela ono što im je najpotrebije, a to sam svakako ja - majka.

Autor: Nemanja Šolaja