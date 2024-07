Kraj godine je krenuo loše, pokušaću sve da zaboravim: Janjuš se osvrnuo na vezu sa Aneli, pa otkrio kada će se videti sa Enom i Krunom (VIDEO)

Reporter emisije "Premijera Vikend - Specijal" Nemanja Vujičić nalazi se u Beloj kući, gde se sinoć održao spektakularno super finale megalomanskog projekta TV Pink, rijalitija "Elita".

Pobedu u "Eliti" odnela je Anita Stanojlović, sa čak 44,7 odsto glasova, a Nemanja je sada uživo porazgovarao sa Markom Janjuševićem Janjušem, koji je zauzeo šesto mesto.

- Oprosti što nosim naočare, oka nisam sklopio, nijedan minut nisam spavao...Kao što sam rekao juče, sve je to život, to su stvari koje se dešavaju, na kraju se završilo. Kraj godine je krenuo loše, pokušavam sve da zaboravim to i pokušaću da zaboravim - rekao je Janjuš, a onda se osvrnuo na odnos sa Aneli Ahmić:

- Mislio sam loše na druge stvari...Ne, nismo u ljubavi, baš šteta. Kao da je bilo dobro, pa sada neko da žali?! Bili smo u tom odnosu, desio se, bio je specifičan, bilo je zanimljivo koliko se sećam, pa je to uzelo nekog vraga i bilo je šta je bilo. Šta bi žalio sada?! - rekao je Janjuš.

- Bio sam kod najboljeg druga, on me je sačekao, a sada idem da se vidim sa ćerkom. Ona je jako pametno dete i volim je najviše na svetu. Biće mi još lakše kada se vidim sada sa njom. Nisam se još čuo sa Enom. Šta da joj kažem?! Ništa...Neću se videti danas sa Enom, biću sa Krunom svaki dan dok ne odem kod mojih u Prijepolje - rekao je Janjuš, a onda je otkrio da li će se javiti Aneli ako ga danas pozove:

- Ja ne znam njen broj. Što se mene tiče, daj joj moj broj. Da ste živi i zdravi ti i Aneli - rekao je on.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić