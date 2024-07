Slomljen od tuge: Ivan Marinković nakon ulaska u stan sve vreme gledao zajedničke slike s Jelenom: Tužno mi je sve! (VIDEO)

Joca Novinar u Rijaliti Rešetanju obišao je sa Ivanom Marinkovićem njegov stan nakon izlaska iz Elite.

Naime, kako je Ivana Marinkovića njegova supruga Jelena Marinković javno prevarila u Eliti sa Urošem Rajačićem, te je Ivan rekao da ne želi da Jelena dođe kod njega u stan.

Na samom startu Ivan se osvrnuo na sukob koji je imao sa Žanom i njenim bivšim suprugom Bobancem.

- Dobio sam pretnje od Žaninog bivšeg muža koji mi je sve vreme pretio, da će da me prebije i ubije, ja planiram da ga prijavim, on je kriminalac. - govorio je Ivan Marinković pa se osvrnuo na razvod njega i Jelena:

- To je gotova priča, neću da pričam žalopojke, teško mi je, užasno mi je. Moram da kažem da će Jelenu da odvezu njeni prijatelji, Izabela je naša zajednička prijateljica. Jelena će moći da dođe da uzme sve što je njeno, i to je to. Ja iskreno ne znam kako ću ući u stan - dodao je Ivan.

Nakon toga Ivan je sa Jocom ušao u stan, a pre toga je pokupio sve račune iz njihovog poštanskog sandučeta.

Ivan je uzdahnuo kada je ušao u stan, a pred toga je video njegove i Jelenine slike u stanu:

- Ne želim da ulazim u spavaću sobu, spavaću ovde, tužno je sve. Šta je tu je... - govorio je Ivan sa tužnim izrazom na licu.

