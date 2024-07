Teodora Delić ipak završila kod Bebice! Evo da li joj se javio bivši dečko Apolon, a tek da čujete šta kaže za Takija

Teodora Delić nije ostavila Nenada Macanovića Bebicu kod rampe Pinkovog kompleksa u Šimanovcima, kao što su predviđali brojni njeni cimeri iz "Elite", već je otišla kod njega u Kotež, gde uživaju u ljubavi.

U razgovoru za naš portal nije krila zadovoljstvo zbog toga što se njoj i Nenadu obistinilo sve ono o čemu su maštali tokom boravka u rijaltiju.

- Vreme provodimo baš onako kako smo planirali i pričali u "Eliti", pričali smo o našim prvim jutarnjim kafama, doručku, našem prvom spavanju van kamera... Apsolutno sve ide po planu. Otišao je da završava svoje obaveze, ja svoje, pa se večeras spremamo zajedno za žurku - kaže Teodora, koju smo pitali da li su je prihvatili Macanovići.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

- Što se njegove porodice tiče, upoznala sam mu sestru i zeta. Odmah smo se svi lepo skapirali, čak smo sinoć pili piće zajedno, večerali, lepo smo proveli vreme zajedno. Majku nisam jutros uspela da zateknem, otišla je na posao. Večeras ću upoznati njegovu majku, tu je blizu, prekoputa njegovog stana, tu smo.

Smatra da ni sa njenim roditeljima neće imati problem.

pročitajte još Ša odvezao Mionu kod bake Milice! Otkrivamo šta se desilo u domu Jovanovića u Kragujevcu nakon skandala na superfinalu

- Moja majka me podržava u svemu, pa i u toj vezi, sve dok sam srećna. Ona i sama oseti kad sam srećna. Mislim da smo prevazišli uvrede, svađe, da smo sve to ostavili iza nas. Sada gledamo samo napred, budućnost i da sve bude onako kako smo planirali.

Prethodnih meseci mnogo se spekulisalo o prirodi njenog odnosa sa Takijem Marinkovićem, a mi smo je pitali kako je reagovala na njegove najčešće dvosmislene izjave.

- Nisam se čula sa Takijem, niti gledala njegove intervjue i izjave. Nije me to preterano zanimalo, više sam se fokusirala na moju porodicu, drugare, da se čujem sa njima i da budem sa Nenadom - objašnjava Teodora za Pink.rs.

Bivši dečko, kog je zvala Apolon, a kog je ostavila zbog Bebice, nije pokušao da sa njom stupi u kontakt, bar ne još uvek.

- Bivši dečko mi se nije javio, prati me na Instagramu i dalje. Naravno, ja sam ga otpratila. Ako me bude pozvao da mu objasnim svoj postupak iz "Elite", apsolutno mu se neću javiti... O bivšima sve najbolje, jer posle njh mi ide na bolje, ako Bog da.

Na kraju razgovora pitali smo je i šta je o Nenadu saznala po izlasku iz rijalitija, budući da su mnogi govorili da će ga ostaviti čim bude shvatila da su njegove priče o firmama i nekretninama neistinite.

- Što se tiče Nenadovog bogatstva i firmi, nisam se preterano bavila time. Za sada je sve kako mi je rekao, i što se tiče toga spekulisalo se mnogo oko toga da li on ima stan, tu je, tu živi, tu ćemo verovatno živeti zajedno. Tu blizu su i njegovi, sve je kako je i pričao, a ako se nešto promeni, biću prva koja će reagovati. Bogatstvo njegovo me ne interesuje, već je stvar u tome da li me je nešto lagao ili ne. Za sada je sve u redu - rekla je Teodora.

pročitajte još Trudna Milica Veličković se suočila sa Terzinim bratom nakon što je videla kako ju je pljuvao mesecima - evo šta se dešava i gde će se skućiti posle E

Autor: D. Tanasijević