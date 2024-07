Prvo oglašavanje Jelene Marinković za Pink.rs nakon što je Žana nasrnula na nju na žurki: Ugruvana sam, stavili su mi kragnu

Sinoć se na velelepnom imanju u Šimanovcima odvila superfinalna žurka kojoj su, pored pripadnika sedme sile, prisustvovali bivši učesnici "Elite", a tom prilikom izbio je incident koji je šokirao kako domaću, tako i širu javnost.

Jelena Ilić Marinković uživo se uključila sa voditeljkom Ivanom Šopić sa imanja, kako bi otkrila svoje impresije i utiske koje nosi iz Elite, ali je tom prilikom bivša učesnica "Elite", Žana Omnia nasrnula na nju, što je Veliki šef oštro kaznio tromesečnim honorarom.

Kako smo saznali, Jelena je odmah nakon tog incidenta, kada se smirila, otišla u Urgentni centar, a ekipa portala Pink.rs stupila je u kontakt sa njom kako bi saznali kako je sada i šta se dešava, a ona nam je na početku razgovora otkrila da je ugruvana.

- Evo me u krevetu, nisam baš okej, malo sam ugruvana - rekla nam je na samom početku, a onda je otkrila i detalje iz Urgentnog centra:

- Bila sam u ugrentnom jutros do šest, zato što sam snimala sve i glavu i grudni koš, jer sam baš udarena. Malo sam ugruvana, stavili su mi kragnu sinoć, ali sam skinula, vrat me je najviše boleo jer me je vukla za kosu. Ne osećam se baš najbolje, odložila sam gostovanje, nisam u stanju - rekla je ona.

Nas je zanimalo i šta će ona sada uraditi, te nam je otkrila da će tužiti Žanu.

- Ništa, ja sam uzela te povredne liste, danas bi trebalo da se čujem sa advokatom, tužiću je odmah bez obzira da li su teže ili lakše telesne povrede. Rečeno je da je ona meni vratila, ja kada sam je gurnula, imala je jednu ogrebotinu tako da to ne može da se poredi. Nju samo čekam, samo sam je čekala. Pitaju me što se nisam branila?! Ne pada mi na pamet, nisam očekivala budalu da će to da uradi, nisam se branila jer sam se bojala - rekla je Jelena, a onda se osvrnula i na Ivanove provokacije nakon incidenta:

- Nisam se ja ni svađala sa njim jer sam videla da je popio i znam zašto je prišao, kao brine, a došao je da me provocira. Znam šta mogu da očekujem. Pitao me je gde je dečko? Ja nemam dečka, Uroš je otišao sa žurke, želeo je samo da ispoštuje ono što je njegova obaveza, a za Ivana je sve očekivano - zaključila je Jelena za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić