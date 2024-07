Nije štedeo još uvek zakonitu suprugu!

Ekipa portala Pink.rs nalazi se u Šimanovcima, gde će se danas snimiti emisija "Amidži šou" sa superfinalistima megalomanskog projekta TV Pink, "Elite". Ivan Marinković se pojavio na snimanju sam, a tom prilikom je govorio za Pink.rs o Žaninom napadu na Jelenu, ali i o tome da li je spreman za novu ljubav.

- Jedva sam stigao kod frizera da odem. Nismo imali nikakvu komunikaciju nakon toga. Kragnu je stavila, znači kopirala je Žanu. Što je tražila, to je i dobila. Sve joj se dešava što je samoj sebi uradila. Žao mi je bilo koga, pa i nje, ali to je to... Neka vodi računa o svojim postupcima. Šta da joj radim, čuo sam šta je sve govorila u intervjuima. Kako seješ, tako žanješ. Izabela je ušla u stan i odnela sve, bez mog znanja je to uradila. Jelena je poznata da svoje veze tako završava, ona odmah briše slike, uvek ovako radi. Ona samo ide iz veze u vezu, katastrofa - rekao je Ivan i dodao:

- Sinoć smo se malo zezali, niko kod mene nije bio posle žurke... I posle prvog razvoda braka mi se vrlo brzo desila zaljubljenost i ljubav, verujem da mi možda priliči neka starija i ozbiljnjija - poručio je Marinković, pa progovorio o haosu s Jelenom koji je izbio baš na 50. rođendan njegove bivše supruge Goce Tržan.

- Simbolika neka... Svi me pitaju da li je ve nameštaljka i rijaliti, ljudi ne shvataju da je to život i da se to dešava. Ima tu još nekih datuma, pa ćemo videti šta će biti.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M. K.