U šoku jer Miona i dalje ima slike sa Stanislavom?! Evo zašto je Ša napustio emisiju Narod pita! (VIDEO)

Tokom sinoćnje emisije "Narod pita" u kojoj je voditelj Milan Milošević ugostio Nenada Aleksića Ša i Mionu Jovanović došlo je do neočekivane situacije.

Naime, jedan gledalac je zamerio Ša ponašanje koje je pokazao u Eliti i u vezi sa Mionom Jovanović, te mu je uputio par strogih kritika koje po svemu sudeći reper nije mogao da podnese, jer je napustio emisiju.

Naš reportere je tom prilikom razgovarao sa Ša i upitao ga što je napustio emisiju i što ne prihvata kritike gledalaca:

- Ne mogu više ove laži i ove priče. Mene ništa ne zanima, ali ne mogu da verujem da me vređaju, ne mogu lažne kritike - rekao je Ša koji je potom otkrio da li mu smeta što Mionu povezuju sa Edom Fetićem i što nije obrislala slike sa Stanislavom Krofakom:

- Nije to ništa, meni smeta što me ne brani, ona ne stane uz mene već me napada i pohvali ih, to je jako ružno - govorio je Ša.

Kako je sve izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: Nemanja Šolaja, N.B.