Stigla reakcija i iz Zemuna: Pozvali smo Ša nakon saznanja da će ga Uroš tužiti, reper mu uzvratio duplo

Bivši učesnici "Elite" često se, po završetku rijalitija, što je bio i slučaj i prethodnih sezone, odluče da ipak presaviju tabak i tuže onog koji ih je vređao.

Na ovu odluku došao je i bivši učesnik "Elite", Uroš Stanić, koji je rešio da tuži slavnog repera i bivšeg učesnika "Elite", Nenada Aleksića Ša, zbog, kako je naveo, uvreda koje je dobijao tokom trajanja rijalitija. No, međutim, to nije sve, rešila je i da ga tuži Uroševa mama za istu stvar jer, kako je Stanić naveo, prolila je more suza zbog njegovih uvreda na njen račun.

Ovim povodom, pozvali smo Ša, koji je za Pink.rs u svom stilu odgovorio na ovu vest da će ga Uroš i njegova majka tužiti.

- Nisam im ja kriv što su takvi kakvi jesu, psihički nestabilni, što ih ti lekovi voze kako ne treba, neka on tuži koga hoće, može i mamu da tuži što je tako ružan. Ogromna glava, a mozga nigde. On će zauvek ostati moj aparat za reciklažu - rekao je Ša.

Autor: Nikola Žugić