Sve šokirala: Maja otkrila da li bi rodila dete Filipu da je ostala trudna sa njim, Caru nakon ovih reči neće biti svejedno! (VIDEO)

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ana Radulović ugostila je Maju Marinković koja je ove noći tu da sasluša sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da sasluša kritike, kao i savete. Putem telefonskog poziva uključila se Jasmina iz Valjeva.

Da si ostala trudna sa Filipom da li bi zadržala dete? - upitala je Ana.

-Ne znam iskreno, kada je Janjuš mene ostavio trudnu, Filip je bio uz mene i pomogao mi je da prevaziđem to. Ako on brine o svom detetu, to je odlično i želim im sve najlepše - rekla je Maja.

Majo ti jedina nemaš klip da ogovaraš svoje prijatelje i to je zaista neverovatno. Tvoji prijatelji nisu zvali da se glasa za tebe, naprimer Đedović. Neću o Đedoviću ni da ti pričam, mislim da sabiraš stvari i zato si ti jedinstvena - rekla je Jasmina.

-Dosta ljudi mi je slalo klipove ljudi sa kojima sam bila jako bliska. Neke ljude mogu da razumem jer rade svoj posao i to ne uzimam zdravo za gotovo. Za neke ljude sam videla da su me najstrašnije vređali, ali ja sam ove godine ušla rezervisana i nisam se dala uopšte sto posto, sve što sam radila sam radila dozirano, sem jedne stvari. Bila sam mudrija, čak i kada mi neko kaže nešto što mi se ne sviđa, ja se ugrizem za jezik i prećutim. Svesna sam svega, bitno mi je da ja nisam licemerna, a to ko će mene da pljuje me ne zanima. Ja jedino kome verujem u životu su moji mama i tata i to je to - rekla je Maja.

Da li je Stanislav shvatio da je ona omiljenija u narodu nego on, ja da sam njena mama održala bi joj lekciju - rekla je Jasmina.

-Nismo pričali na tu temu - rekla je Maja.

Majo da li ti je pisao Stanislav večeras? - upitala je Ana.

-Čuli smo se - rekla je Maja.

Šta ti je pisao? - upitala je Ana.

-Ne mogu to da kažem - rekla je Maja.

