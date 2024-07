SKINULA SE SARA RELJIĆ: Pevačica se oporavila od teške saobraćajke, pa pozirala u bikiniju, bujne grudi samo što ne ispadnu! (FOTO)

Pevačica Sara Reljić nedavno je imala tešku saobraćajnu nesreću, a da se oporavila u potpunosti svedoče njene objave na društvenim mrežama.

Naime, Sara je na svom Instagram profilu podelila niz fotografija sa bazena, a kadrovi u bikiniju ostavili su sve bez daha.

Atraktivna plavuša odabrala je kupaći kostim tirkizne boje, a gornji deo jedva je uspeo da obuzda njene grudi koje, činilo se, u jednom trenutku samo što nisu ispale.Sara je pokazala obline, ali i zategnuto telo, a komentari ispod objave samo su se nizali.

Podsetimo, Sara je pričala o detaljima saobraćajne nesreće.

- Hvala Bogu, sve je okej. Prvo nismo bili baš okej, naravno ugruvali smo se, tu su bile i modrice, a ja zakazala snimanje spota. Sakrivala sam sa nakitom, sa perjem, nema čime nismo sakrivali te modrice. Bilo je i glavobolje, povređena ruka, sada je sve dobro hvala Bogu. Nov auto je morao da se kupi, tako da je to bio malo nepredviđeni trošak, s obzirom na to da sam mnogo para dala na album i nisam očekivala. Ali, moram da kažem, pre toga sam bila u manastiru Gračanica, zapalila sveću za žive i ja ostadoh živa, usred saobraćajne nesreće. Tako da, to je nešto što stalno vraćam u glavi i kažem „Hvala Bogu što me je sačuvao“ -ispričala je Sara za "Grand".

Autor: Milica Krasić