Prava devojka za njega: Slađa Poršelina otkrila da li se čula sa Zolom nakon Elite, a evo koje kvalitete mora da ima njen BUDUĆI MUŽ!

Slađa Lazić Poršelina ove godine stigla je do superfinala Elite i veoma je ponosna na sebe zbog toga.

Slađa je u Eliti vodila mnoge ratove, sklopila divna prijateljstva, a ono što je rekla na kraju je mnoge i iznenadilo i oduševilo.

Naime, ona je priznala da joj je najdraži muškarac iz rijalitija Lazar Čolić Zola, te je na taj način otkrla da sa njim planira kontakt i nakon Elite, pa smo odlučili da pozovemo Slađu kako bi nam otkrila da li su se njih dvoje čuli i šta se devašava između njih:

- Čula sam se sa Zolom, pitao me je kako sam, šta radim. Videćemo se kada on dođe u Beograd ili ja odem kod njega. Vidim da mu je ostala žal jer me zove na video poziv u kasne sate, a u kasne sate se zovu samo osobe koje se vole - otkrila nam je Slađa pa dodala:

- Poslao mi je lepu poruku, gde mu je podrška napisala da sam ja jedina prava devojka za njega, i da ja jedina poštujem njegov majku, što je istina.

Mnogo se pričalo o tome da Slađa ima dečka, a ona nam je sada otrkila da li je to istina:

- Ja nemam dečka, samo flertujem i zezam se, takva sam i osećam se savršeno. Sada se družim sa mojom drugaricom Aneli, uživimo u životu, a ja, pa ja ću biti devojka najmoćnijem i najbogatijem frajer, onom koji me najviše voli i koji će mi dati svet na dlanu!

Autor: Nemanja Brajović