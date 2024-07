Rešio da sve nadoknadi: Janjuš vreme provodi sa njemu najbitnijom ženskom osobom na svetu! (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš nedavno je nakon 10 meseci napustio "Elitu", a po završetku rijalitija odlučio je da sa ćerkicom Krunom nadoknadi izgubljeno vreme.

Sada je Janjuš na svom Instagram nalogu podelio fotografiju na kojoj je pokazao da uživa sa Krunom u jednom poznatom beogradskom restoranu.

Inače, nakon burnih dešavanja u Eliti, Janjuš je istakao da samo želi ćerku da vidi.

- Svašta se izdešavalo u rijalitiju, to je sve život, na kraju se sve završilo. Kraj godine mi je krenuo loše, pokušaću sve da zaboravim. Aneli i ja nismo u ljubavi, naš odnos je bio specifičan. Bio sam zaljubljen. Na početku je bili zanimljivo, posle se sve promenilo. Ne žalim ni za čim, što bih žalio. Hvala Bogu da nismo više u dobrim odnosima. Sada nema potrebe da se čujemo, neka svako ide svojim putem - rekao je Janjuš.

- Ja sam trenutno kod najboljeg druga, sad idem da se vidim sa ćerkom. Ne plašim se njenog suda, ona je pametno dete i voli me najviše na svetu. Pogrešio sam, ali to neće umanjiti njenu ljubav prema meni. Jedva čekam da se vidimo, biće mi još lakše. Znam da me ona neće pitati za Aneli. Sa Enom se nisam čuo. Ne znam šta ću joj reći, šta da kažem. Ona nema nikakve veze ni sa čim. Bili smo u dobrim odnosima, kakvi ćemo sad biti ne znam. Očekujem da budemo dobri zbog Krune. Mi ne želimo da budemo u ljubavnom odnosu. Imam poštovanje prema njoj. Ići ću kod mojih u Prijepolje uskoro, do tad ću biti sa Krunom u Beogradu. Više neću imati devojke, ostaću sam - rekao je Janjuš u emisiji "Premijera vikend specijal".

Autor: Pink.rs