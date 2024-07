Insta rešetka: Aneli odgovorila na žestoka pitanja, priznala da li će zbog ćerke Nore pružiti ruku pomirenje Asminu i Staniji! (VIDEO)

Ahmićeva odgovorila na sva pitanja koja su zanimala publiku!

Učesnica "Elite" Aneli Ahmić odgovorila je na pitanja publike sa Instagrama u našoj rubrici "Insta rešetka".

Da li si se oporavila od svega što se dogodilo?

- Nisam još sam pod utiskom i zatvaram se u sobu. Rekla sam danas i što se završilo kad sam videla koliko me problema čeka

Da li imaš emocije prema Asminu?

- Ne. Sa njim ću da razgovaram preko advokata. Nisam ga kucala, ne znam kako mu ide profil, nisam gledala ni njega, ni Staniju. On je za mene najgori čovek koji se pojavio u mom životu. Nisam još svesna da sam sa njim tri godine delila krevet. Ja sam mislila unutra da će nešto da se desi, a kad sam izašla ništa nisam gledala.

Je l' Sarajevo gde je nekad bilo? Janjuš je okačio pesmu.

- Ja imam linč jer nisam otišla da vidim dete, a nisam jer svaki dan imam emisije. Idem da vidim dete, želela sam prvog dana, ali nisam mogla. Kući sam, plače, bila sam 10 meseci tamo, mogu da izdržim još 10 dana. Otišla bih da sam mogla, lako je njima koji žive u Beogradu, sliku se sa detetom i kažu da su najbolji otac i majka.

Da li se kaješ zbog veze sa Janjušem?

- Kajem se zbog svojih postupaka, na kajem se zbog veze jer je to čovek kog sam najviše volela. Ja slušam svoje srce, nije za razogovor sa Janjušem. Ne gledam u budućnost, ne znam šta će da se desi za mesec ili dva. Nemam pitanje koje bih ga pitala. Abortirala sam dete, bila je takva situacija, ja sad nemam šta da ga pitam.

Da li je Asmin pokušao da te kontaktira?

- Ne.

Da li još uvek voliš Janjuša?

- Imam emocije.

Gde planiraš da živiš?

- Još razmišljam, ali Dubravnik ili Zagreb.

Šta ti znači da se praviš hladna prema Janjušu, a šalješ ljudima da mu šalju tvoje storije?

- To je nesporazum. To je podrška koja nas želi da spoji, pričali su da on mene zove, a njemu da ja njega zovem. Ljudi me mole da se nađemo. Janjuš je pre neko veče bio u izlasku, prokockao je 10.000 evra, toliko da je u žalosti i da ne želi da slavi. On je te noći želeo da dođe kod mene na vrata. Hteo je da manipuliše, kao što je pričao sa Maju. On sad hoće preko mene da dokaže istinu. Meni jeste teško, imam emociju, ali njegovi postupci neće da dozvole da razgovaram sa njim.

Da li bi Asminu i Staniji pružila ruku pomirenje zbog Nore?

- Ne. Ja o njima ne razmišljam, o Janjušu razmišljam šta se desilo, a o Asminu ne razmišljam ni sekunde.

Autor: A. N. / N. P.