Zavirite u dom Sanje Maletić: Nakon porođaja podelila dirljiv prizor, ovo je posebno birala za svoju naslednicu! (FOTO)

Pevačica je postala majka u 52. godini, a sad je otvorila vrata svog doma!

Pevačica Sanja Maletić ostvarila je životni san i to što se porodila u 52. godini konačno je dalo smisao njenom životu, a sada je podelila prve fotografije iz porodičnog doma nakon dolazak njene mezimice, kojoj je dala ime Vanja.

Naime, Sanja Maletić je na Instagram profilu objavila fotografiju kako izgledaju kolica koje je izabrala za svoju naslednicu, a njeni pratioci su bili oduševljeni i primetili su koliko je pevačicu uloga majke totalno promenila i unela veliku radost u njen život, što je i ona sada pričala u intervju za domaće medije.

- Porodila sam se carskim rezom i moj život konačno ima smisao. Presrećna sam, to ne može rečima da se objasni - rekla je pevačica. Inače, borba pevačice za potomstvo traje godinama. Sanjina bolest je prouzrokovala i to da ona prestane da se bavi pevanjem neko vreme i da se povuče iz javnog života.

- To je, inače, bolest sportista, kada se preforsira organizam više od onoga što može da podnese. To mi se desilo jer sam radila svaki dan u nedelji i to dva dana Pariz, Švajcarska, Nemačka. Taman se vratim, imam jedan slobodan dan i pozovu me Đani i Acko Nezirović i kažu da ustanem, obučem se, da me čekaju u kafani. Naravno, mladost, imaš više energije i snage za sve i ja odem. To je krenulo s 29 godina, kad sam otkazala američku turneju s Nedeljkom Bajićem Bajom - priseća se Sanja, pa nastavlja.

Autor: A. N.