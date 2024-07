Volela bih da mu rodim dete: Tanja Savić otkrila planove za budućnost sa Muhamedom, pa progovorila o razlici u godinama!

Planira porodicu sa njim!

Autorka i voditeljka emisije ''Magazin In'' Sanja Marinković ugostila je u studiju dobro poznata imena sa domaće javne scene. Sanja je u studiju na aktuelne teme razgovarala sa Jocom Stefanovićem, Tanjom Savić, Draganom Marinkovićem Macom, Ivom Štrljić i Darkom Tanasijevićem.

Voditeljka Sanja Marinković je pitala Tanju Savić, kako se slaže sa trenutnim partnerom Muhamedom Bešićem, kao i kolika je starosna razlika između njih:

-On je mlađi od mene 11 godina. On je čak u nekim momentima zreliji od mene i savetuje me kako da plovim kroz život jer sam ponekad izgubljena

Na pitanje voditeljke da li je Muhamed imao smelost da je upozna sa porodicom, s obzirom na razliku u godinama, Tanja je odgovorila na sledeći način:

- To nije bio problem kod nas, nikoga ne zanima kako ću ja da živim jer nama niko ne plaća račune. On nema ni brak ni porodicu iza sebe -konstatovala je Tanja.

Sanja Marinković se nadovezala na Tanjinu konstataciju, te je upitala da li Muhamed planira da ima dete sa njom, s obzirom na to da još uvek nema izgrašenu porodicu:

- Očekuje i on, kao i ja. Uvek sam maštala da imam ćerku i lično njemu bih volela da rodim dete, on to svakako zaslužuje -zaključila je Tanja.

Autor: Nemanja Šolaja