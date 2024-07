Nema koja koleginica joj ne zavidi: Naša pevačica se skinula u kupaći u šestoj deceniji - vilice svima popadale (FOTO)

Pevačica Snežana Babić Sneki već godinama važi za pevačicu s najdužim nogama na estradi, a prati je glas i da ne stari.

Na savršenoj liniji mogu da joj pozavide znatno mlađe koleginice, iako zgodna Sneki uskoro puni čak 57 godina.

U prilog tome svedoči i fotografija koja je nastala na brodu, pre izvesnog vremena tokom letovanja u Grčkoj, a mnogi su ostali bez teksta kad su videli koliko pevačica ima zgodno i zategnuto telo.

Podsetimo, pevačica Snežana Babić Sneki gotovo nikada ne govori o svom privatnom životu, a poznato je da se 2009. razvela od nemačkog biznismena srpskog porekla Radomira Stojanovića.

- Stvar je u tome što ja stvarno ništa nisam krila. Jedino, kada sam upoznala svog bivšeg supruga i kada smo se mi venčali, mi smo to uradili onako kako je nama odgovaralo. Bez ikakve pompe, bez nekih velikih zvanica, bez štampe itd. I onda se možda zbog toga svega stekao taj utisak - rekla je pevačica u emisiji Divan šou kod Ivana Gajića i dodala:

- Ja sam ipak neko ko je u startu sebi dao jedan limit da moj privatni život ostaje iza kamera. To je tako ostalo do dana današnjeg. Mnogi misle ovo ono, da li je sama, da li nije, naravno da ne. Imam svoj privatni život, ali ne želim da bude transparentan i javan. Ali to je odluka. Mnogi ljudi kažu ne, oni su interesantni medijima. Ljudi doziraju svoje prisustvo u medijima, na ovaj ili na onaj način. Vi ako ne želite da se nešto sazna vi o tome ne govorite.



Autor: pink.rs