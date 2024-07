Ovo je malo ko znao: Evo koliko je visok Đani!

Folker Radiša Trajković Đani oduvek je važio za čoveka koji voli često da se našali kako na tuđ račun, tako i na sopstveni.

Tako je pre nekoliko godina u jednom intervjuu Đani pričao o svojim slikama na društvenim mrežama, a tom prilikom otkrio je stvar koju niko do tada nije znao.

Đani je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju sa rođakom, a potom objasnio da voli da se slika sa porodicom, a ne da fotografiše odeću.

- Koga zanimaju moj sako i moje cipele? Posebno ne 39 – izjavio je tada Đani i tako otkrio koji broj cipela nosi.

Osim toga, Trajković je otkrio je jednom prilikom i koliko je visok:

- Skoro sam upoznao devojku, moja je velika ljubav. Ima dva metra i deset centimetara, bije me svaki dan - našalio se pevač tada, pa dodao da je savršeno to što je on visok 1,70 centimetara, a ona 1,90 centimetara.

