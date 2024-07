Desingerica pljuje devojci direktno u usta! Pogledajte najskandalozniji prizor sa nastupa kontroverznog repera, javnost zgrožena (FOTO)

Kontroverzni nastupi repera Dragomira Despića Desingerice često su na meti osuda domaće javnosti, a njegov najnoviji postupak je, čini se, nadmašio sve prethodne i korisnike društvenih mreža zgrozio kao nikada ranije.

Pre nekoliko dana podigla se velika prašina nakon što su počeli da kruže snimci sa Desingericinog nastupa gde je na publiku bacao kore, razbijao jaja po ljudima u prvom redu i rendao im kačkavalj na glavu, a najnovija fotografija koja je osvanula na društvenoj mreži "Iks" zgrozila je baš sve.

Naime, Desingerica je ovaj put pljunuo devojci u usta, a ovaj njegov potez izazvao je gnev domaće javnosti.

Despić se, inače, jednom prilikom oglasio na temu kritika na račun svog performansa.

- Ne znam ko i dalje komentariše moj uticaj na mlade. Ne radim ništa loše, svaki put menjam scenski nastup, ja to radim spontano. Kako mi dođe, tako se ponašam. Ne mogu reći šta je najluđe što sam radio, jer je meni sve normalno. Iskreno, sve je kako treba, ja to tako radim. To je posao i tako se radi posao - rekao je Desingerica za medije.

Autor: pink.rs