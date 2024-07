Alibabina princeza neće doživeti tvoju sudbinu: Asmin brutalno odgovorio Aneli na prozivke, Staniju vinuo u nebesa!

Asmin Durdžić rešio je da odgovori na današnje prozivke njegove bivše žene Aneli Ahmić u emisiji "Premijera - Vikend specijal", te je tom prilikom ukazao na bitnu razliku između nje i njegove sadašnje partnerke, verenice Stanije Dobrojević.

Aneli je danas, podsetimo, danas pokazala svoje i Asminove privatne snimke iz vremena ljubavi, te prognozirala da će Staniju zadesiti ista sudbina, kao i nju.

- Nisam se čula sa njima, niti ima potrebe, naći ću se sa advokatom da sredimo sve oko tužbi. Ne mogu prosto da verujem da sam sa takvom osobom živela tri godine, ja ne mogu da verujem kakve su to laži iznešene. Moraću ceo život da se nosim sa tim da sam mu rodila dete, to je najgori čovek u istoriji mog života. Takve laži je iznosio za moju sestru i porodicu, pričao je kako nije siguran da je to njegovo dete, kao i da sam bila sa nekim drugim muškarcima, ne znam više šta je sve lagao. Evo pokazaću ti neke klipove kao dokaz da smo bili zajedno i da me je ljubio a on je pričao sve suprotno. On je mene non stop ljubio i zajedno smo putovali. Imam milion prepiski sa njim i dokaza koje neću nikada ni izneti. To će se isto desiti i gospođi Staniji jer je on monstrum i nikada nikome neće biti pravi muž - rekla je danas Aneli.

S tim u vezi, oglasio se Asmin.

- Ja sam uvek bio jedan veliki gospodin, kao što ste mogli da vidite! A Stanija je jedna velika dama, Alibabina princeza nikad nece doživeti sudbinu nijedne moje bivše. Alibaba će sve učiniti da bude najsrećnija žena ovog sveta.

Autor: D. T.