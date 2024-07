Obelodanio sve: Bebica naoružan dokazima javno otkrio pravo lice Bojane Pavlović, ona ne zna gde bije! (VIDEO)

Neočekivani preokret!

U toku je emisija 'Narod pita' voditeljka Ivana Šopić ugostila je Nenada Macanovića Bebicu i Bojanu Pavlović koji su ove noći tu da saslušaju sva pitanja i odgovori vernim gledaocima i čitaocima TV Pink i Pink.rs portala, ali i da saslušaju kritike, kao i savete. Nenad Macanović Bebica u emisiju je došao sa dokazima, te je javno raskrinkao Bojanu Pavlović što je nju jako poremetilo.

-Dečko je bio štićenik sela, odnosno Bojanin poznanik. Rekao je da nikada nije bio prijatelj sa njom, rekao je da je Bojana nasilna i da je nasrnula na vaspitačice. Nisam siguran koji je bio razlog svađe, bila je pravi inicijator svađa i spletki. Ona je dečka Marka Jovanova slala da prosi za nju - rekao je Bebica.

-Ovo su ozbiljne optužbe - rekla je Ivana.

-Taj dečko je bio u mojoj kućici, ja sam njega branila i štitila, kada su god dolazili neke bitne ličnosti ukradena je torbica ta ženi, ja sam razgovarala sa njim jer je on jedini verovao. Meni ovo ne možete da namećete, mene ne zanima ko želi preko mene i mog imena da radi neke stvari. Ja nikada u životu nisam nasrnula na vaspitačicu, ti si došao da pričaš o tome. Ti si boravio sa mnom deset meseci, ti sada trebaš da pričaš što si prodao svoj obraz. Ja sam proizvod koji nema cenu. Ti si bio u orkestru i čekao Marka Đedovića da mahne palicom - rekla je Bojana.

-Ko je u orkestru? Tebe je Anđela unakazila - rekao je Bebica.

-Vi nemate argumente protiv mene, pa mi nameštate neke stvari - rekla je Bojana.

Bojana jel imaš neki dokaz da demantuješ ovo - rekla je Ivana.

-Ima dokaz, ja ću sve to pokazati. Ja njega ni ne slušam, pričam svoje, mene ovaj ne zanima. Meni je jasno što on gostuje sa mnom, presmešan mi je što je on došao sa dokazima da mene ocrniš. Kome me ocrnjujete više? Terete me za pljačku, ti si se ceo rijaliti družio sa mnom - rekla je Bojana.

-Jel si igrala rijaliti sa Anđelom, jel si htela da pokradeš njene roditelje? - upitao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P