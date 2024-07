Trudna Jovana misica?! Bivša zadrugarka na korak do četvrtog meseca, čeka dete sa Cecinim bivšim?

Jovana Ljubisavljević, bivša misica i učesnica "Zadruge", udala se u subotu za Bogdana Srejovića, bivšeg dečka Cece Ražnatović, što je obelodanila danas. Nakon vesti o svadbi, šuška se da je Ljubisavljevićeva u blagoslovenom stanju!

Venčanje je održano u manastiru Gračanica, a slike sa crkvenog venčanja su podelili na društvenoj mreži Instagram. Jovana je za ovu svečanu priliku odabrala skromnu i svedenu venčanicu, ističući svoj jedinstveni stil i eleganciju. Njen izbor je privukao pažnju javnosti i dao novu notu tradicionalnom venčanju.

Jovana Ljubisavljević je zakoračila u novu fazu svog života sa Bogdanom Srejovićem, stvarajući nove planove i snove za budućnost. Kako pišu domaći mediji, Jovana je u drugom stanju, ali i dalje želi sve da drži u strogoj tajnosti:

- Presrećni su, Jovana je zakoračila u treći mesec i do četvrtog meseca ne želi da to deli sa fanovima, ali to im je bila želja, ona je stalno ponavljala da želi da ostvari u ulozi majke - govori zvor blizak paru.

- Naslov za naslovom! Baš sedimo ovako i čitam negde: "Ona je već nama najavila"... Ljudi, ja ću reći svima ako do toga dođe. Poslali su mi nedavno neki komentar: "Udadoše je za svakoga, ona za svakoga pristaje". Ne, nego je logično da kada si u dugoj vezi koja je zdrava i u kojoj postoji ljubav da je to neki sledeći korak. Nisam u vezi da bih traćila vreme. Uskoro punim 28 godina, normalno je da želim da se ostvarim kao majka i da budem nečija žena. Ako je suđeno, i ako to treba da se desi, desiće se, i rado ću reći "da" ako dođe do toga. Ne mogu da govorim sad o tome, ali logično je jer ne bih bila sa njim da u ovom trenutku to nije to - istakla je Ljubisavljevićeva nedavno.

Autor: D. Tanasijević